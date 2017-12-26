▼チーク無垢板フリーカット(厚さ20mm×巾900mm×長さ2000mm）▼DIY専用木材 トラスコ中山 【オレンジブック掲載商品】 【リフォーム】

滋賀県彦根市地域の総合医療および健康福祉サービスを提供する地域に密着した総合病院です。
  1. トップページ
  2. 入院・お見舞い
入院・お見舞い
職員の募集

アクセスもしやすく健やかに働ける環境です。一緒に働きませんか？

【新品の通販】▼チーク無垢板フリーカット(厚さ20mm×巾900mm×長さ2000mm）▼DIY専用木材 トラスコ中山 【オレンジブック掲載商品】 【リフォーム】

1. 入院の申込み（入院予約）
外来診療により医師から入院の指示を受けた方は、診察後に1F総合受付横の『入退院受付』にて入院に関する説明を受けてください。
  • お部屋のご希望は入院予約時にお伺いいたしますが、病室の調整などによりご希望の病室に入院していただけない場合がございます。ご了承ください。
2. 入院手続き（入院当日）
予約入院（入院初日）の時は、入院予約時間に入退院受付へお越しください。
この時、次のものをご用意ください。
  1. 1. 入院申込書・寝具借用書
    （必要事項にご記入及び署名・押印をお願いします）
  2. 2. 差額ベッド申込書
    （個室・2人部屋利用の方）
  3. 3. 診察券
  4. 4. 健康保険証
  5. 5. 各種認定証および医療券等
    （限度額適用認定証・標準負担額減額認定証・その他公費を受けられている方は各種受給者証）
  6. 6. CSセット利用申込書
  7. 7. 退院証明書
    （3ケ月以内に他の医療機関にご入院されていた方）

4.5に変更があった場合には、速やかに1F総合受付までお申し出ください。

3. 入院の時準備して戴くもの
  1. 1. 下着や季節に応じた上着
  2. 2. テレビ用イヤホン（売店でも販売しております）
  • その他、日用品等は当院規定の物品を使用していただく『CSセット』をご利用ください。
  • 電気機器類のお持込みは許可申請が必要となりますので、1F入退院受付にてお申込みください。

CSセットに含まれております商品を下記に一覧しますので、入院の際にご用意いただくものの参考にしてい頂きますようご案内申し上げます。

CSセット
リース用品寝巻きあるいはパジャマ・バスタオル・フェイスタオル・おしぼり
消耗品歯ブラシ・歯磨き粉・入れ歯洗浄剤・入れ歯ケース・口腔ケアスポンジ・ハンドソープ・スリッパ・デンタルリンス・リンスインシャンプー・ボディソープ・ティッシュペーパー・綿棒・ストロー・ヘアブラシ・Ｔ字カミソリ・スプーン・箸・ベビーローション・入浴用ナイロンタオル・食事用エプロン・爪切り・吸い飲み・コップ
  • リース物品については、ご家庭で洗濯していただく必要はございません。
    また、消耗品につきましては、すべての方にすべてのものをお渡しするのではなく、必要な方に必要なものを一定金額でお使いいただくシステムとなっております。
    詳細につきましては、入院時に資料とともにご説明させていただきます。
4. 入院中持込をご遠慮いただく持ち物
  1. 1. 多額の金銭や宝石・貴金属等の装身具類
  2. 2. 果物ナイフやハサミ等の危険物
  • その他、療養上相応しくないと判断される持ち物は、その都度お持ち帰りいただきますようお願いいたします。
  • 病室内に大型の電気器具や不要不急のものはお持込みされないようお願いいたします。
5. 病室について
  • ご入院中、病状等により医師又は病棟看護師長からご説明のうえ、病室を移動していただく事がありますので、ご協力をお願いいたします。
  • 緊急又はご予約での入院につきまして、当日の空床状況によりご希望の病室がご用意できない場合があります。ご入院後 、病室のご希望がありましたら病棟スタッフにご相談ください。
6. 入院費のお支払い
入院費のお支払いは月2回です。
毎月15日と末日に締め、15日までの入院費を20日に、月末までの入院費を翌5日前後に請求書を発行いたします。
ご請求後6日以内に、1F会計窓口にてお支払いをお願いいたします。
◇サンゲツ　店舗用クッションフロア　チョークドオーク　品番CM-1216　サイズ　200cm巾×7m※他の商品と同梱不可
面会時間は、午後13:00～20:00までとなっております。
  • 17時以降の面会は、1F時間外窓口にてお尋ねください。
8. 退院
  1. 1. 退院は主治医の許可が必要です。
  2. 2. 原則として午前9:30～12:30の間の退院をお願いしております。
  3. 3. 医療費のお支払いを済ませてからの退院となります。
快適な療養環境のために
　　　　　　　
医療法人友仁会　友仁 山崎病院〒522ー0044　滋賀県彦根市竹ヶ鼻町80番地
Tel：0749-23-1800　　Fax：0749-23-1928

Copyright ©▼チーク無垢板フリーカット(厚さ20mm×巾900mm×長さ2000mm）▼DIY専用木材 All Rights Reserved.▼チーク無垢板フリーカット(厚さ20mm×巾900mm×長さ2000mm）▼DIY専用木材 All Rights Reserved. Yujin-Yamazaki hospital All Rights Reserved.

ページの上部へ
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-2050