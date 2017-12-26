▼チーク無垢板フリーカット(厚さ20mm×巾900mm×長さ2000mm）▼DIY専用木材 トラスコ中山 【オレンジブック掲載商品】 【リフォーム】

1. 下着や季節に応じた上着 2. テレビ用イヤホン（売店でも販売しております）

その他、日用品等は当院規定の物品を使用していただく『CSセット』をご利用ください。

電気機器類のお持込みは許可申請が必要となりますので、1F入退院受付にてお申込みください。

CSセットに含まれております商品を下記に一覧しますので、入院の際にご用意いただくものの参考にしてい頂きますようご案内申し上げます。

CSセット リース用品 寝巻きあるいはパジャマ・バスタオル・フェイスタオル・おしぼり 消耗品 歯ブラシ・歯磨き粉・入れ歯洗浄剤・入れ歯ケース・口腔ケアスポンジ・ハンドソープ・スリッパ・デンタルリンス・リンスインシャンプー・ボディソープ・ティッシュペーパー・綿棒・ストロー・ヘアブラシ・Ｔ字カミソリ・スプーン・箸・ベビーローション・入浴用ナイロンタオル・食事用エプロン・爪切り・吸い飲み・コップ