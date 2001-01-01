【12/5限定 最大23倍 】LIXIL INAX CW-PA11MQB-NE-UR_LR8 [送料無料] カード決済OK！ 1個 採集コンテナ】 鋼板製モーターダンパー

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入院の手続きに必要なもの

・各種健康保険証

・各種減額認定証

・診察券

・本人の印鑑

・当院所定の入院誓約書（必要事項を記入）

・｢セットリース｣の同意書

・入院保証金（下記参照）

入院保証金

当院では入院の手続きの際、以下の金額を保証金としてお預かりし「入院保証預り証」をお渡し致します。退院時、会計の際「入院保証金預り証」と引き換えに保証金をお返し致しますので精算時に必ずお持ち下さい。

各種保険 60,000円 自費 150,000円

※保険証は月一回確認させて頂きます。保険証の内容変更・有効期限切れ及び追加（減額認定証・特定疾患・原爆）等は１階の受付窓口に必ずお申し出て下さい。

※保険証内容及び追加等が確認できない場合は、料金等において患者さんにご迷惑がかかる場合もありますので、必ずご提示下さいますようお願い致します。なお、何度催促しましてもご持参なき場合は、自費料金とさせて頂くこともありますので、予めご了承願います。

入院時持参品

入院当日には以下のものを氏名を記入の上お持ち下さい。

・洗面具

・ティッシュペーパー

◎入浴される方は

・シャンプー

・リンス

・ナイロンタオル

※場合によっては水飲みが必要です。

※貴重品及び大金につきましてはお持ち込みになりませんようにお願いします。

※現在服用されているお薬（他院でお薬をもらわれている方は、お薬手帳もお持ち下さい。）

※その他必要物品は病棟看護師がお知らせします。

寝具、病衣

当院で用意致します。日常使用されるタオル類・衣類は院内感染の予防の為、業務委託（有料）しております。

入院費用

費用は当月１日～当月15日分を当月22日（日曜日・祝祭日の場合は翌日）、当月16日～当月末日分は翌月12日（日曜日・祝祭日の場合は翌日）の請求となり請求書は病室にお配りします。寝たきり及び意思疎通困難な患者さんの請求書は各病棟ナースステーションにてお預かりしておりますのでお声掛けください。なお、請求書の郵送は致しませんのでご了承下さい。

お支払いは請求後７日以内に、下記時間に受付にてお願い致します。

月曜日～土曜日（祝祭日を除く）13：00～17：00（退院会計は9：00～17：00）

※ご都合のつかない場合は、受付にてご相談下さい。

退院の際は当日の前項の時間内に入院保証金と共にご精算下さい。

（日曜日・祝祭日の場合は前日にご精算下さい。）

室料差額について

本人又はご家族が個室を希望した場合、別途室料差額を徴収しております。その際個室利用申込書が必要となります。詳しくは1階受付・病棟ナースステーションにご相談下さい。

料金 設備 新館特別室 12,960円 トイレ・バス・テレビ・冷蔵庫 新館個室Ａ 9,720円 トイレ・シャワーブース・テレビ・冷蔵庫 新館個室Ｂ 7,560円 トイレ・テレビ・冷蔵庫 本館個室Ｃ 5,400円 － 別館個室Ｄ 6,480円 テレビ・冷蔵庫

※表示金額は、2014年4月1日以降の料金となります。

面会時間

平日・土曜 13：00～20：00 日曜・祭日 11：00～20：00

※本館１階受付の面会簿に必要事項を記入の上、入館許可証を受け取り、ご面会下さい。

※事情により時間外のご面会をご希望の方は、各病棟ナースステーションにご相談下さい。

※入院されている方々の安静や診療を妨げない様、出来るだけ短時間でお願いします。

※院内感染防止の為、小さなお子さん及び一度に多人数の入室は特別の場合を除きご遠慮下さい。

※入院されている方への電話のお取り次ぎは致しません。（伝言のみとさせて頂きます）

入院中のご注意

お願い

当院では、患者・家族からの職員への心付けはいっさい頂かないことになっております。

治療及び衛生上、食べ物等の病室への持ち込みは治療上認められた場合以外は禁止致します。

その他

治療上の都合により部屋移動をすることがありますのでご了承下さい。。

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