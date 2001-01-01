【12/5限定 最大23倍 】LIXIL INAX CW-PA11MQB-NE-UR_LR8 [送料無料] カード決済OK！ 1個 採集コンテナ】 鋼板製モーターダンパー

当院では入院の手続きの際、以下の金額を保証金としてお預かりし「入院保証預り証」をお渡し致します。退院時、会計の際「入院保証金預り証」と引き換えに保証金をお返し致しますので精算時に必ずお持ち下さい。
|各種保険
|60,000円
|自費
|150,000円
入院当日には以下のものを氏名を記入の上お持ち下さい。
◎入浴される方は
当院で用意致します。日常使用されるタオル類・衣類は院内感染の予防の為、業務委託（有料）しております。
費用は当月１日～当月15日分を当月22日（日曜日・祝祭日の場合は翌日）、当月16日～当月末日分は翌月12日（日曜日・祝祭日の場合は翌日）の請求となり請求書は病室にお配りします。寝たきり及び意思疎通困難な患者さんの請求書は各病棟ナースステーションにてお預かりしておりますのでお声掛けください。なお、請求書の郵送は致しませんのでご了承下さい。
お支払いは請求後７日以内に、下記時間に受付にてお願い致します。
月曜日～土曜日（祝祭日を除く）13：00～17：00（退院会計は9：00～17：00）
※ご都合のつかない場合は、受付にてご相談下さい。
退院の際は当日の前項の時間内に入院保証金と共にご精算下さい。
（日曜日・祝祭日の場合は前日にご精算下さい。）
本人又はご家族が個室を希望した場合、別途室料差額を徴収しております。その際個室利用申込書が必要となります。詳しくは1階受付・病棟ナースステーションにご相談下さい。
|料金
|設備
|新館特別室
|12,960円
|トイレ・バス・テレビ・冷蔵庫
|新館個室Ａ
|9,720円
|トイレ・シャワーブース・テレビ・冷蔵庫
|新館個室Ｂ
|7,560円
|トイレ・テレビ・冷蔵庫
|本館個室Ｃ
|5,400円
|－
|別館個室Ｄ
|6,480円
|テレビ・冷蔵庫
※表示金額は、2014年4月1日以降の料金となります。
|平日・土曜
|13：00～20：00
|日曜・祭日
|11：00～20：00
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当院では、患者・家族からの職員への心付けはいっさい頂かないことになっております。
治療及び衛生上、食べ物等の病室への持ち込みは治療上認められた場合以外は禁止致します。
治療上の都合により部屋移動をすることがありますのでご了承下さい。。。。
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