結婚式 結婚式ワンピース ワンピース フォーマルワンピース 二次会 フォーマル お呼ばれ 大きいサイズ 4L ネイビー 披露宴 服 フォーマルドレス ロング 半袖 総レース 大人 ワンピ-ス 黒 レディース ファッション 20代30代40代50代 885 【RCP】 夏ワンピ ブライズメイド 激安 アウター （アンドウトワ） トードアンドコー満載

募集要項(追加募集は締め切りました)

開塾式を終えた「希望の塾」について、「どうしても申込みに間に合わなかった」「塾のことを知ったときには締切りが終わっていた」など、非常に多くのお問い合わせをいただいています。

多くの人に政治の学び舎を提供する希望の塾としては、できる限り多くの方に門戸を開きたい意向から、期間限定で追加募集を行う運びとなりました。

追加募集で申込み・合格された方は、12月の講義からご参加いただくことができます。追加募集で入塾された場合でも授業料の減免はありませんが、2回の補講の受講、

2017-12-26

講義内容 ・「都政改革」に関する具体的テーマについて

・「基礎学習」として地方自治制度、財政・税 正絹西陣織 和装用草履バッグセット 5006、待機児童、福祉・医療、議会・選挙制度

など、前半・後半に分けた二本立て構成を予定しています。

※講義内容・構成は変更される場合がございます

国や地方自治体の現状や課題とともに、これらを解決するために必要な知識・考え方を各分野の専門家から学ぶことで、塾生として政策提言が出来る素地を養います。 応募資格 東京大改革の理念に賛同し、政治を学びたい方を幅広く募集します。

18歳以上、日本国籍を有する方。

政党に党籍があってもお申込みいただけます。(事前の申告が必要です。)

都外在住の方、政治家志望以外の方でもお申込みいただけます。 スケジュール 第一期は2016年10月~2017年3月。

※追加募集の方も同様のスケジュールとなります。

講義は10/30(日) Jeans 送料無料 WarehouseBlueDistressedStraightCutJean、11/12(土)、12/10(土)、1/14(土)、2/4(土)、3/4(土)の全6回で2時間程度。その他、意見交換や懇親会等の開催も予定しています。(講義とは別日程の場合もあります。)

※スケジュールや日程は変更される場合がございます

※追加募集入塾生は12月から受講いただけます。また、補修講義を2回行います 受講料 一般男性 5万円

女性応援特別価格 4万円

学生応援特別価格 3万円(25歳以下)

6回分すべての受講料が含まれています。

開塾式を含め過去の講義はアーカイブで閲覧をいただくことが可能です。

※追加募集で入塾された場合でも授業料の減免はありませんが、2回補修講義を行います 入塾の流れ お申し込み後、入塾審査を行います。

合格された方には、入塾手続きをご案内します。

※お申込み内容に虚偽が発覚した場合、退会となります。また、受講料をご入金いただいた後の場合、返金を行うことはできません。 お申し込み方法 下記のフォームへ必要事項をご記入ください。

郵送の場合は、希望の塾入塾申請書、および希望の塾入塾課題を印刷、ご記入いただき、宛名記入済の切手を貼った返信用封筒(長三)を同封し、「〒170-6001東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 1階 MBE 519 希望の塾 宛」にお送りください。

また、プライバシーポリシー、入塾規則への同意が必須となるため、必ずお読みください。 締め切り 申込締切 11月18日(金)インターネットは23:59まで、郵送の場合は必着(締切ました)

政策立案 様々な調査やディスカッションを通じて、実際の政策立案に携わる機会を設けることを予定しています。詳細は入塾後 【正絹着物 仕立上り 単品 赤地市松柄 Lサイズ】袷 女性 レディース プレタ 小紋 こもん きもの キモノ kimono【送料無料】【クニ】、お知らせいたします。 その他 政治家を志望される方向けに、個別のサポートも検討しております。志望者には入塾後、お知らせいたします。

、過去の講義動画を視聴をいただくことができます。規約やスケジュールをご確認の上、問い合わせフォームから締切日までにお申込みください。お待ちしております。※事務局からの連絡が迷惑メールに分類されてしまう場合があるため、info@koikejyuku.tokyoやドメインkoikejyuku.tokyoの受信ができるよう設定をお願いいたします。※募集要項は、予告なく変更する場合がありますのでホームページを随時ご確認ください