% 演算子 (C# リファレンス)

% 演算子は、秒までに 1 番目のオペランドで除算された後の剰余を計算します。 すべての数値型は剰余演算子があります。

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% 演算子はユーザー定義型でオーバーロードできます 。詳細については、「operator」を参照してください。 二項演算子をオーバーロードすると、対応する代入演算子がある場合には、この演算子も暗黙でオーバーロードされます。

使用例

class MainClass6
{
 static void Main()
 {
 Console.WriteLine(5 % 2); // int
 Console.WriteLine(-5 % 2); // int
 Console.WriteLine(5.0 % 2.2); // double
 Console.WriteLine(5.0m % 2.2m); // decimal
 Console.WriteLine(-5.2 % 2.0); // double
 }
}
/*
Output:
1
-1
0.6
0.6
-1.2
*/

コメント

double 型では丸め誤差が発生することに注意してください。。。。

参照

C# リファレンス
C# プログラミング ガイド
C# 演算子G HI TOUR AD GD1W10S カタナゴルフ 2016 ボルティオ IV Hi Gシリーズ Tour AD ゴールド ドライバー グラファイトデザイン社製オリジナルTour AD 400シャフト 10°フレックス：S [GHITOURADGD1W10S]【返品種別A】【送料無料】