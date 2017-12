2017/18秋冬新作☆MONCLER【モンクレール】メンズMaglia padded gilet ダウンベスト 【blue(778)】【送料無料】【正規品】 スポーツウェア 【Long JACKETの特集セール中

先日の記事の続きです。今回は係り受け解析器CaboChaを使ってみます 。

CaboChaとはSVMに基づく高性能な係り受け解析器です。係り受け解析器というのは文章を形態素に分けた後に、単語間の修飾関係を解析することです。 たとえば、

は

と修飾されていることが分かります。このような文章の構造を解析することができるようになります。

オフィシャルからダウンロードします。

でPythonラッパまでインストールすることができます。。CaboChaは前回紹介したMeCabとCRF++に依存しています。MeCabは上述の記事を参照してください。 CRF++のインストール方法はMacであれば

Linuxはこちらのインストール手順に従ってください。

それではPythonから使っていきます。