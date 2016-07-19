2017/18秋冬新作☆MONCLER【モンクレール】メンズMaglia padded gilet ダウンベスト 【blue(778)】【送料無料】【正規品】 スポーツウェア 【Long JACKETの特集セール中

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2017-12-26
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先日の記事の続きです。今回は係り受け解析器CaboChaを使ってみます 。
CaboChaとは
CaboChaとはSVMに基づく高性能な係り受け解析器です。係り受け解析器というのは文章を形態素に分けた後に、単語間の修飾関係を解析することです。
たとえば、
は
私の → ハンカチは
ハンカチは → 200円でした。
おおよそ → 200円でした。
と修飾されていることが分かります。このような文章の構造を解析することができるようになります。
。
インストール
オフィシャルからダウンロードします。
$ tar xvfz cabocha-x.xx.tar.bz2
$ cd cabocha-x.xx
$ ./configure --with-mecab-config=`which mecab-config` --with-charset=UTF8
$ make && make check
$ sudo make install
$ cd python
$ python setup.py build
$ python setup.py install
でPythonラッパまでインストールすることができます。。CaboChaは前回紹介したMeCabとCRF++に依存しています。MeCabは上述の記事を参照してください。
CRF++のインストール方法はMacであれば
Linuxは E.Hコレクション(E.H Collection) 秋冬メンズビジネス用シングルスーツ ブリティッシュスタイル ロロピアーナ スーパー130'S ネイビー無地こちらのインストール手順に従ってください。
Pythonから使おう
それではPythonから使っていきます。
実行してみると
東京の => ラーメン屋が
ラーメン屋が => 混雑しているわけではない
いつも => 混雑しているわけではない
混雑しているわけではない => None
と係り受け関係を解析できていることが分かると思います。。。
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-878
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