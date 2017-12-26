ato [アトウ] WOOL TWILL 2 PLEATED WIDE PANTS トレーナー 水色/金菊重袴〔成人式 BM-500TBC06S4新品入荷しました１

2017-12-26
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「１・２・３かく・４かく○」うたおう！ あそぼう！ △□○でなにができるかな？ 「だってだってのおばあさん」９８歳のおばあさん。元気いっぱいなこねこと遊ぶ事なんてとんでもない！でも同じ年になったら… 。「心の在り方は生き方を変える」おばあさんの新しい人生が始まります。。。。。
|子ども劇場
企画作品番号
|K487
|作品名
|1・2・3かく・4かく○／だってだってのおばあさん
|ジャンル
|人形劇・影絵劇
|構成人数
|2名 （ キャスト/2名 ）
|公演時間
|110分
|理想的観客数
|150名
|対象年齢
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|小1
|小2
|小3
|小4
|小5
|小6
|中1
|中2
|中3
|高校生以上
|△
|△
|○
|◎
|◎
|◎
|○
|○
|○
|△
|△
|△
|△
|△
|△
|△
|掲載団体名
|人形劇団 むすび座
|住所
|
〒459-8001
愛知県名古屋市緑区大高町字川添 86
|電話番号
|052-623-2374
|FAX番号
|052-623-9520
|メールアドレス
|musubiza@mc.ccnw.ne.jp
|所属団体
|児演協 全人協