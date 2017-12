SHIMANO シマノ PRO プロ VIBE ステム -10° 1-1/8 アロイステム F-13 EPOCA Space

GoGoエイブ会話は英会話リスニングを気軽に出来る英語と日本語のミックス会話ポッドキャストプログラムです。

会話をする二人は、基本的にそれぞれの母国語のみを使って会話をします。

GoGo Eibukaiwa is a listening podcast program for basic level ESL language learners that introduces English vocabulary, followed by a casual friendly English-Japanese conversation.

GoGoエイブ会話のエピソードを再生しながら、文字起こしテキストを読める「GoGo Reader」とゆるく英語フレーズの暗記を助ける「GoGo英会話」のアプリ紹介ページです。

エイブが読みやすい英語を駆使して書いているブログです。

読解力を養うのにちょうどいいコンテンツになってます♪

更新は不定期です。

