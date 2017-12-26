【養老工場カスタム】ミズノ 2015 MPクラフト ドライバー [ツアーADシリーズ] BB/DI/EV/MD カーボンシャフト グラファイトデザイン Tour AD MIZUNO CRAFT 【返品種別A】 キャンプ O]2016年激安セール開催中！

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事務局より

学習指導要領の次期改訂に向けた「土壌教育に関する要望書」の文部科学省への提出の背景と経緯について

日本土壌肥料学雑誌第86巻第6号（2015年12月発行）に、『学習指導要領の次期改訂に向けた「土壌教育に関する要望書」の文部科学省への提出の背景と経緯』が掲載されました。当学会が「土壌教育に関する要望書」を文部科学省に提出した背景と経緯について、一般の方々にもお読みいただきたいと思い 、 、

、、、ホームページに掲載することといたしました。以下の資料をご覧ください。

学習指導要領の次期改訂に向けた「土壌教育に関する要望書」の文部科学省への提出の背景と経緯（提出の背景と経緯.pdf

要望書（要望書.pdf

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