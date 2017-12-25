【期間限定！3,240円以上で送料無料+全品P5倍以上(12/7 9:59まで)】 PRGR プロギア　メンズ　金エッグ SUPER egg　ユーティリティ （ルール適合外）　標準カーボンシャフト [2017年モデル] ［有賀園ゴルフ］ 左用 001-37110 （テープ無し）ネットセーフ！

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■2017-12-25
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企業は人なり。
社員全員が患者さまの立場に立って物事を考える。
私どもベガファーマ株式会社は「あなたの健康生活のベストアドバイザー」をコーポレートスローガンに掲げ、大阪、兵庫エリアを中心に「かかりつけ薬局」として、多数店舗を展開しています。
急速に進む高齢化、高ストレス社会のもとで、我々にとって最も大切な「目配り・気配り・心配り」を心掛け、患者様ひとりひとりの気持ちや背景を察し 、メンタルな部分でもサポートすることで、より一層のQOLの向上に貢献することだと考えています。
「企業は人なり。」社員全員が患者様の立場にたって物事を考え、、何事でも相談して頂ける、心のこもった薬局創りを目指しています。
また、多職種連携を図りながら在宅医療等にも取り組み、地域に貢献できるよう努力して参りますので 、今後ともご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役社長 久野泰弘
経営理念
一、健全な医療サービスの提供
患者さまを第一に考えた、、分かりやすい服薬指導を行います。
患者さまの満足度を高める店舗運営を行います。
一、地域社会への貢献
地域医療の充実に貢献できる薬局を目指します。
地域医療機関・地域住民の皆様に信頼される薬局を目指します。
一、、、人材育成の徹底
社会貢献できるプロフェッショナル医療人を育てます。
「企業は人なり」社員が最大限に能力を発揮できる躍動感のある組織を目指します。
会社概要
|社名
|ベガファーマ株式会社
|設立年月
|1980年11月
|本社所在地
|〒583-0014 大阪府藤井寺市野中2-123-1
|本部連絡先
|TEL.072-937-0030（代）Fax.072-937-0600
|大阪営業所連絡先
|TEL.06-6261-0333 Fax.06-6261-3366
|代表者
|久野 泰弘
|資本金
|1,000万円
|社員数
|237名 ※パート社員も含む（2017年3月現在）
|平均年齢
|38歳
|売上高
|
62億4,700万円（2017年3月期）
62億7,600万円（2016年3月期）
57億500万円（2015年3月期）
|事業内容
|1.調剤薬局の運営
2.調剤薬局のコンサルティング
3.医院・調剤薬局の開業・開局支援
4.医療ビル・医療モールの企画開発
5.薬剤師の派遣事業
|主要取引先
|東邦薬品株式会社・株式会社ケーエスケー・株式会社スズケン
|主要取引銀行
|近畿大阪銀行・京都銀行・三井住友銀行・大阪シティ信用金庫・みずほ銀行
沿革
|昭和55年11月
|ベガメディカル商事株式会社設立
|平成4年9月
|くるみ薬局 藤井寺店開局
|平成6年4月
|くるみ薬局 河内長野店・甲子園店開局
|平成7年11月
|くるみ薬局 平野店開局
|平成10年11月
|くるみ薬局 小野店開局
|平成11年11月
|くるみ薬局 近江堂店開局
|平成12年4月
|くるみ薬局 中百舌鳥店・四条畷店開局
|平成12年6月
|くるみ薬局 八尾店開局
|平成12年9月
|くるみ薬局 深阪店開局
|平成13年2月
|くるみ薬局 野尻店開局
|平成13年12月
|くるみ薬局 山崎店開局
|平成14年7月
|くるみ薬局 神戸西店開局
|平成16年4月
|くるみ薬局 寝屋川店開局
|平成16年7月
|分割分社によりベガファーマ株式会社設立
|平成16年12月
|本部事務所移転
|平成17年6月
|くるみ薬局 中百舌鳥店閉局
|平成17年9月
|くるみ薬局 天神橋店開局
|平成17年12月
|くるみ薬局 吹田店・喜連瓜破店開局
|平成18年6月
|くるみ薬局 武庫川店開局（兵庫医大）
|平成18年10月
|くるみ薬局 北花田店開局（医療ビル）
|平成18年12月
|くるみ薬局 吹田店閉局
|平成19年1月
|くるみ薬局 宮之阪店開局（医療ビル）
|平成20年5月
|くるみ薬局 河内長野店移転開局
|平成20年7月
|くるみ薬局 神戸西店閉局
|平成20年11月
|くるみ薬局 天神橋店閉局
|平成21年9月
|くるみ薬局 豊津店開局（医療ビル）
|平成22年3月
|くるみ薬局 上野芝店開局（医療ビル）
|平成23年10月
|本社事務所移転
|平成23年11月
|くるみ薬局 野中店開局
くるみ薬局 瓦林店開局（医療エリア）
|平成24年4月
|ほほえみ薬局 天下茶屋店開局
|平成24年6月
|くるみ薬局 富田林店開局
|平成25年4月
|株式会社セントラルファーマシーとの合併で
「中央薬局」「上本町中央薬局」の営業を継承
|平成26年4月
|くるみ薬局 寝屋川店移転開局
|平成26年5月
|くるみ薬局 平野店移転開局
|平成26年6月
|くるみ薬局 あびこ店開局
|平成26年9月
|くるみ薬局 甲子園店 移転開局
|平成27年3月
|くるみ薬局 野田阪神店開局（医療ビル）
|平成28年9月
|近江堂店移転開局
|平成28年10月
|福島吉野店開局（医療ビル）
|平成28年12月
|蒲生店開局（医療ビル）