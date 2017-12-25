【期間限定！3,240円以上で送料無料+全品P5倍以上(12/7 9:59まで)】 PRGR プロギア　メンズ　金エッグ SUPER egg　ユーティリティ （ルール適合外）　標準カーボンシャフト [2017年モデル] ［有賀園ゴルフ］ 左用 001-37110 （テープ無し）ネットセーフ！

企業は人なり。

社員全員が患者さまの立場に立って物事を考える。

私どもベガファーマ株式会社は「あなたの健康生活のベストアドバイザー」をコーポレートスローガンに掲げ、大阪、兵庫エリアを中心に「かかりつけ薬局」として、多数店舗を展開しています。急速に進む高齢化、高ストレス社会のもとで、我々にとって最も大切な「目配り・気配り・心配り」を心掛け、患者様ひとりひとりの気持ちや背景を察し 、メンタルな部分でもサポートすることで、より一層のQOLの向上に貢献することだと考えています。「企業は人なり。」社員全員が患者様の立場にたって物事を考え、、何事でも相談して頂ける、心のこもった薬局創りを目指しています。また、多職種連携を図りながら在宅医療等にも取り組み、地域に貢献できるよう努力して参りますので 、今後ともご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 久野泰弘