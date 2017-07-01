bet365とは、世界200カ国に900万人以上の顧客を抱える業界最大手ブックメーカーの１つです。賭けられるスポーツ、オッズの種類もとにかく豊富で色々な賭け方を試せるという意味ではスポーツベッティングに挑戦するには最適な入門ブックメーカーです。経験の長いプロにも好まれています。

＞＞Bet365公式サイト＜＜

Bet365の設立は1974年で、英国ジブラルタルのライセンスを所持しており、社員は1700人以上という規模の大きな企業なのです。

Bet365のイベントの特徴はベッティングの種類が豊富なことにあります。Jリーグなど日本のスポーツや、マイナーなイベントも取り扱っており、多種多彩なベッティングを楽しむことができます。またライブベットが特に充実していて、アカウント登録して入金すれば資金を残している限り特定のスポーツやリーグのストリーミング動画配信(生中継)を見ることも可能です。

bet365は、イギリス政府機関より正式に認可されている会社です。もちろんスポーツブック産業自体も正式に認められています。

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bet365の特長をまとめました

ストリーミング配信の生中継の試合が見れる！！

bet365のサイトの魅力として特筆すべきはライブベット(試合中に賭けるページ)。使いやすさ・見やすさ、臨場感は全ブックメーカーの中でも最高峰で、一番ありがたいのは有名なチーム･選手同士の試合はストリーミング配信の生中継を視聴できるということ。アカウント登録して入金するだけで、あとは残高を残している限りずっと見放題。逆に入金だけしてればよいので、実質無料でみることができます！

ライブ映像だけ見たいよって方は、ベッティングをしなくても入金だけしてればよいので、まずはアカウントの開設と口座への入金を済ませましょう！スマホでも生中継の試合が見れます！

賭けられるスポーツの種類が豊富！！



bet365はとにかくオッズの種類が豊富です。bet365だけに設けられた賭け方なども複数あり、いろいろな賭け方ができます。サッカー、テニス、クリケット、バスケット、トローリング、卓球、カーリング、競馬、ボクシング、ダーツ、アイスホッケー、フットサル、ラグビー、バレー、オリンピック競技など30種類以上の中から好きなスポーツに賭けることができます。

オッズ（還元率）が高い！！

bet365の特長としてオッズ（還元率）が高く非常に良心的なサービスを提供しているといえます。約95％という非常に高い還元率を提供している為、ユーザーから人気の高いブックメーカーです。特に本命サイド以外のオッズが高い事が特徴的です。中級者以上のスポーツベッターなら登録はマストです！

賭けれるオッズが多く、低いオッズでも賭けが成立！！



bet365では、多くのオッズを用意してます。単なる勝ち負けの勝敗だけでなく、前半はどちらの（チーム・選手）が勝つか、第2セットの合計得点は等、かなり細かくオッズが用意されています。賭ける項目が多いということは、稼ぐチャンスがたくさんあります。またbet365では1.001倍というオッズも存在します。このようなオッズが出たときに賭ければ、利益率は低いですが「運用」として０．１％の利回りとなます。特に上級者でブックメーカーを“投資”として考えている方は是非bet365を始めることをおすすめします。



低いオッズは、戻ってくる利益は低いが、失うリスクも低く資産運用として稼げる。

入出金がエコペイズでできる！！



エコペイズとはオンライン資金移動サービスです。bet365ではエコペイズは対応していませんが、エコカードを作ることにより、クレジットカードとして入出金に対応できます。⇒詳しくはこちら

カジノができるブックメーカー！！

最近ではカジノができるブックメーカーも増えてきましたが、bet365でもスポーツブックのアカウントでカジノができます。特にライブカジノは本物のディーラーと対戦できます。スポーツベッティングの合間に美人ディーラと対戦してみるのもbet365ならではの楽しみ方です。遊び方はbet365カジノを参考にして下さい。 。⇒詳しくはこちら

名門サッカーチームのユニフォームスポンサー

bet365は2012年から2013年／2014年から2015年の3年間、イングランドプレミアリーグのストーク・シティのユニフォームスポンサーを務めることが決定しています。ストークシティのユニフォームの前面にbet365のロゴが入ります。このことからも社会的信頼度の高いことが伺えます。

完全モバイル対応



bet365ではスマホでベッティングが楽しめます。テレビ中継をみながらベッティングするもよし、ちょっとした待ち時間や電車の中でも電波の届く所にいれば、いつでもどこでもベッティングが楽しめます。もちろんカジノも完全モバイル対応！ライブディーラとバカラやルーレットで一勝負できます 。本場さながらの雰囲気をスマホで味わえるのはbet365だけです！⇒詳しくはこちら

bet365登録方法

まずは

bet365公式ホームページにアクセスし、Join Nowをクリックします。

ステップ１ 国の入力

まずは、どこでアカウントを開設するかを選ぶ項目があります。住んでいる国を選びましょう。

ステップ２へ進みます。

ステップ２ 個人情報の詳細の入力

登録画面が現れますので、以下の手順で入力します。

個人情報は正確に入力してください。

誤った情報を入力すると出金ができない場合があります。

Title 男性ならMr 女性ならMsを選択します。 First Name/Surname 名前⇒名字の順でローマ字で入力します Date of Birth 誕生日を日⇒月⇒西暦の順で入金してください

入力したらステップ３に進みます。

ステップ３ 住所の入力

住所入力画面が現れますので、以下の手順で入力します。

Find Adressをクリックすると、住所が表示されます。

Chome-Banchi-Go 丁目以下の住所を入力します。 Town/cho ～丁目の前の住所を入力します Postcode 郵便番号を入力します

すべて入力したらステップ４へ進みます。

ステップ４ Emailの入力

Email入力画面が現れますので、以下の手順で入力します。

Email Address Eメールアドレスを入力します。 Contact Number 電話番号を入力します（携帯可） 日本は国番号が81なので頭に81を付けます。例に習って記入ください。

例 09012345678 → 819012345678

ステップ５ アカウントの設定

最後にアカウントの設定をします。

（記入例）

Language Englishを選択します Time Zone GMT＋9を選択します。 ※GMT＋9とは世界標準時（グリニッジ）から９時間早いという意味。

東京やソウルが採用している標準時間です。 Odds Display オッズ形式です。Decimalを選択します。 ※Decimalを選択すると1.5倍などの表記になりわかりやすい形式になります！ Username ご自身で好きなユーザー名をローマ字で記入します。 ユーザー名はbet365のログインIDになります Password パスワードを記入します（必ず控えてください） four-digit Security Number 4桁の暗証番号を設定します（パスワード同様必ず控えてください）

内容に同意するにチェックをいれ、Join Nowをクリックすると登録されます。

ユーザー名やパスワードはログイン時に必要になります。

必ず控えてください。