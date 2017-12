ボルコム メンズ コート アウター Starget Parka navy 送料無料 ジップフーディカラー:BURNT Tops熱販売

投稿日:2011年8月3日

引けは九つ なぜそれを 四つというたか吉原は

拍子木までが 嘘をつく

【解説】 久保田万太郎詩・山田正太郎曲

「引け」とは江戸時代の廓で、遊女が張見世(はりみせ)をやめて入り口の大戸(おおど)を閉ざす終業の時刻で「引けは九つ」(現在の午後十二時)と定められていた。

