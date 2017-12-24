ボルコム メンズ コート アウター Starget Parka navy 送料無料 ジップフーディカラー:BURNT Tops熱販売

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投稿日：2011年8月3日

引けは九つ なぜそれを 四つというたか吉原は

拍子木までが 嘘をつく

【解説】 久保田万太郎詩・山田正太郎曲

「引け」とは江戸時代の廓で、遊女が張見世（はりみせ）をやめて入り口の大戸（おおど）を閉ざす終業の時刻で「引けは九つ」（現在の午後十二時）と定められていた Agave Denim アガべデニム シャツ Calico Long Sleeve Slub Color Block ナイキ 靴 シューズ パフォーマンスバスケットボールシューズ メンズ ゴールド Nike Nike Hyperdunk 2016 - Men's。

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。しかし吉原では営業政策上九ツの鐘を合図に、遊女屋の男衆がお客へ時刻を知らせる為に廊下を歩きながら打つ拍子木を四ツしか打たないで、引け四ツ（現在の午後十時）とごまかして、あと一刻（二時間）ほど営業を延ばしていた 【20%OFF！】REVERSIBLE DENIM VEST (US1224) UNUSED -Men-(アンユーズド)。「吉原は拍子木までが嘘をつき」という川柳はこのことを指したもので幕末名古屋に流行した「どどいつ節」の中にも「なんぼ嘘いう廓じゃとても 引けの鐘まで嘘をいう」がある WAREHOUSE ウエアハウス 2102 PRISONER JACKET プリズナージャケット パタゴニア ジャケット ソフトシェル アズ フーディ【PATAGONIA】Men's Adze Hoody #83415。

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