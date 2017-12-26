東池袋駅（東京メトロ有楽町線）

6・7番出口より地下通路で徒歩約3分

【①6・7番出口〜②地下サンシャインシティ入口】

6・7番出口より地下通路で徒歩約3分 【①6・7番出口〜②地下サンシャインシティ入口】 池袋駅（JR・東京メトロ・西武線・東武線）

35番出口より徒歩約8分

【③35番出口〜④東急ハンズ脇地下道入口】

35番出口より徒歩約8分 【③35番出口〜④東急ハンズ脇地下道入口】 東池袋四丁目停留所（都電荒川線）

徒歩約4分

【⑤停留所〜⑥サンシャインシティ南3入口】

※所要時間は、サンシャインシティ入口までの目安となります。従いまして、各駅からの道路混雑状況等により、上記以上の時間を要する場合がございます。また、広いサンシャインシティ館内でも時間を要する場合がございますので、ご来館されるお客様は 、

2017-12-26

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