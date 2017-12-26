室内ドア　建具　木製ドアパネル　無塗装　未加工品　イーストヘムロックドア　シェイカータイプ　760-ARE ガラス PIP　ドア幅：2’-4 ～ 2’-6 ※パネルのみ 【DIY】 玉石 園芸用

「宮崎牛」は、恵まれた大自然の中、長年にわたる改良により選抜された優秀な血統の黒毛和種を丹精込めて飼育したもので、

、牛枝肉取引規格の肉質等級4等級以上の高級牛肉のみに与えられた名称です。「安全」「安心」「新鮮」が自慢の宮崎のブランドです。「やわらかさ」「あじわい」「いろあい」ともに素晴らしいと高い評価を得ており、

、、衛生基準の極めて厳しいシンガポールや香港にも輸出されています。

詳しくはこちらをご覧下さい（JA宮崎経済連ホームページ）