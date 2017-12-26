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JAこばやしは宮崎牛・マンゴーなどの野菜・果物・畜産物等の流通を通じ農業の発展に貢献します。

室内ドア　建具　木製ドアパネル　無塗装　未加工品　イーストヘムロックドア　シェイカータイプ　760-ARE ガラス PIP　ドア幅：2’-4 ～ 2’-6 ※パネルのみ 【DIY】 玉石 園芸用

電話でのお問い合わせは0984-23-1313

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宮崎県といえば超早場米が有名ですがJAこばやし管内では普通期栽培（10月収穫）のヒノヒカリが93％を占めます。
南に霧島連山と北に九州山地から育むおいしい水、完熟堆肥での土づくりと米作りには欠かせない要素が整い YKKAPウォールエクステリア バルコニー アネーロ[TypeS] 屋根置式 たて格子[アルミ採光デッキ材]：単体タイプ 奥行：1170mm[幅2905mm]【後付けバルコニー】【壁付けバルコニー】、おいしいお米が出来ました。

ヒノヒカリは炊き上がったご飯はもちろん、、冷めても美味しいと評判です。
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収穫時期 10月
出荷数量 3,000t
販売地域 主に県内

宮崎牛

「宮崎牛」は、恵まれた大自然の中、長年にわたる改良により選抜された優秀な血統の黒毛和種を丹精込めて飼育したもので、

、牛枝肉取引規格の肉質等級4等級以上の高級牛肉のみに与えられた名称です。
「安全」「安心」「新鮮」が自慢の宮崎のブランドです。「やわらかさ」「あじわい」「いろあい」ともに素晴らしいと高い評価を得ており、

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    By Adobe Corporate Responsibility on シロクマ　レバーハンドル　コンドル　丸座付空錠付　SL-61-R-GF-クローム【※カタログ共通画像使用のため、商品画像カラーにはご注意ください!!】
    Published on 2017-12-26

    • 、、衛生基準の極めて厳しいシンガポールや香港にも輸出されています。

    詳しくはこちらをご覧下さい（JA宮崎経済連ホームページ）

    こばやし農業協同組合

    〒886-8520
    宮崎県小林市細野1321
    電話番号：0984-23-1313
    FAX番号：0984-23-7802

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