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賭け事の心得


最近順位が落ちてきてるから、みんな頼むぜ！　

一心（いっしん）
二物（にぶつ）
三上（さんじょう）
四根（しこん）
五力（ごりき）
六論（ろくろん）
七盗（しちとう）
八害（はちがい）
以上８つの言葉は、全て賭け事の心得である。
一心
この<心>とは、負けても良いという潔い心を初めから持つという事。
ここが基本中の基本であるということ。
二物
この<物>とは資金の事、賭け事とは資金が無くては始まらない。


余裕が無いときに借金してまで賭け事をしてはならないという事。
三上
この<上>とは上手の事、挑戦する賭け事の中身を良く理解していて
賭けの進め方も上手で、誰の目から見ても上手いという事。
四根
この<根>とは根気の事、何事でも集中力が大切である。
トレードしていても頭が空っぽになっていたら勝てるはずが無い。
五力
この<力>とは度胸の事、パワーで相場を圧倒させる力
場合によってはどんな手を使ってでも勝ちをもぎ取るという事。
六論
この<論>とは言い負かすという事、仮に嘘をついてでも
賭け事の最中は相手をなぎ倒すほどの論が必要だ。
七盗
この<盗>とはイカサマの事、賭け事でのお金の不正でも
賭け事という世界で勝とうとするならイカサマがある事も前提 。
八害
この<害>とはまわりに及ぼす害という事、自分に対する害ではなく
他人に害を与えてでも掛け金を巻き上げる意識が必要だと言う事。
前半の1~4は美しく
後半の5~8はほとんど犯罪だ。
しかし、賭け事の世界というのはそんなに甘い物ではなく。
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posted by 天下一博徒 at 15:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 博徒の心構え | |


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プロフィール
名前:天下一博徒
　
オンラインカジノを生業としておりましたが、友人からバイナリーオプションという馬鹿でもできる投資法を教えてもらい、今ではカジノより効率良く稼がせてもらっています。　沢山のブログを拝見させて頂きましたが、たかが上か下かなのにゴチャゴチャ書いてるのが多いので、私もギャンブルで得た知識体験をもとに、ゴチャゴチャ書いて行こうと思います。

過去ログ
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