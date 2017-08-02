《応募期間》6月14日（水）→7月10日（月）



トレンドゆかたフェア各会場にて、期間中税込32,400円（1レシート）以上お買上げの方に応募用紙を1枚お渡しいたします。必要事項を明記のうえ、ご応募ください。



■8月19日（土）19：00〜（約60分）

受付開始：18：30〜

■募集人数：20名様

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます BARIANO レディース CLOTHING 送料無料 Red Sylvie Strapless Pattern Sequin Gown。

■開催場所：北館地下1階 アルポルトカフェ

■応募箱設置箇所：南館1階 オルガン広場／南館1階 北入口

◎当日は、ドリンクと軽食をいただきながら、「dela」のメンバー（沢井里奈、秋波愛、綾瀬麗奈、近藤真琴、桜木彩音）とのイベント交流会をお楽しみいただけます マリナ MARINA レディース ドレス パーティードレス【Illusion Yoke & Long Sleeve Lace Gown】Green。

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【結城紬の老舗「奥順」謹製】



憧れの結城紬、まずはショールから始めてみませんか？



製作工程の大変さと軽くて暖かくて柔らかい風合いから、

最高峰の絹織物とされる結城紬。

その結城紬で作られたこのショールは、

ふんわりと気持ちの良い手触りで、

着物はもちろん、洋服にもお使いいただけます。



春・秋はもちろん、冬も車や電車での移動が多い方はこれ1枚で十分。

コートを着る時には、このショールを中に羽織ってからコートを着てみて下さい。

暖かさが格段に増します。

夏は冷房よけにも重宝します。

洋服には細く折って首に巻いたりすると、

カジュアルな服装にもお使いいただけます。



上質なのに堅苦しさのないデザインで、

日常生活にスッと溶け込んでくれます。

使えば使うほどに絹本来のツヤや風合いが増してきます。

シックなお色目ですので、男性にもお使いいただけます。

一生物のショールとして、ぜひ永くご愛用下さいませ。



■ 素材：絹100%（シルク100%本真綿）

■ サイズ：約170cm×約46cm

■ 日本製



* 本真綿とは繭をお湯で煮て広げたものです。







即日発送いたします。（休業日以外） 残りあと1個です

超激安の【定価28000円】【奥順】「結城紬ショール（黒×ブラウン）」【10P03Dec16】 With Cropped (喪服

◎お買上げいただいたゆかたを着用でご出席ください。