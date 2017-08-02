 >  >  > 【定価28000円】【奥順】「結城紬ショール（黒×ブラウン）」【10P03Dec16】

《応募期間》6月14日（水）→7月10日（月） 《開催日》8月19日（土）19：00〜
《応募期間》6月14日（水）→7月10日（月）
トレンドゆかたフェア各会場にて、期間中税込32,400円（1レシート）以上お買上げの方に応募用紙を1枚お渡しいたします。必要事項を明記のうえ、ご応募ください。
■8月19日（土）19：00〜（約60分）
受付開始：18：30〜
■募集人数：20名様
※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます BARIANO レディース CLOTHING 送料無料 Red Sylvie Strapless Pattern Sequin Gown。
■開催場所：北館地下1階 アルポルトカフェ
■応募箱設置箇所：南館1階 オルガン広場／南館1階 北入口
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【結城紬の老舗「奥順」謹製】
憧れの結城紬、まずはショールから始めてみませんか？
製作工程の大変さと軽くて暖かくて柔らかい風合いから、
最高峰の絹織物とされる結城紬。
その結城紬で作られたこのショールは、
ふんわりと気持ちの良い手触りで、
着物はもちろん、洋服にもお使いいただけます。
春・秋はもちろん、冬も車や電車での移動が多い方はこれ1枚で十分。
コートを着る時には、このショールを中に羽織ってからコートを着てみて下さい。
暖かさが格段に増します。
夏は冷房よけにも重宝します。
洋服には細く折って首に巻いたりすると、
カジュアルな服装にもお使いいただけます。
上質なのに堅苦しさのないデザインで、
日常生活にスッと溶け込んでくれます。
使えば使うほどに絹本来のツヤや風合いが増してきます。
シックなお色目ですので、男性にもお使いいただけます。
一生物のショールとして、ぜひ永くご愛用下さいませ。
■素材：絹100%（シルク100%本真綿）
■サイズ：約170cm×約46cm
■日本製
* 本真綿とは繭をお湯で煮て広げたものです。
|即日発送いたします。（休業日以外）
|残りあと1個です
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