【送料無料】UT-05-SR　ファンタストプロ　TICNユーティリティー　5番　短尺　カーボンシャフト SR(S・レギュラー) 72W WALKING G.I.コブン激安商品のご紹介

●ウッドとアイアンの長所を融合!!前代未聞の短尺＆高反発ヘッド!! ●【短尺・カーボンシャフト】日本人の筋力・体格を考慮した短尺設計・軽量・高弾性のカーボンシャフト。【スルーボア設計】シャフト先端がソールまで貫通。無理なくヘッドが返りスライス、押し出しを軽減します。【低重心シャローヘッド】ウッドのように払い打てば、ボールは力強い高弾道で伸び上がります。 ●サイズ39.5インチ 個装サイズ：11×11×113cm重量335g 個装重量：850g ●素材・材質ヘッド:ステンレス合金シャフト:カーボン ●仕様ロフト角20度ライ角57度バランスC5(±2)飛距離目安200ヤード付属品ヘッドカバー製造国日本 チタンの2倍の強度と硬度を持つ、ハイパーマレージングチタンでヘッドを成型。高硬度、高反発力・低スピンでテクニック不足や非力なゴルファーでもやさしく飛ばせる!!飛距離とやさしさと精度を追求した、ユーティリティクラブの王道中の王道としてロングセラーの大人気クラブです!!

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