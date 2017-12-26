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【送料無料】UT-05-SR　ファンタストプロ　TICNユーティリティー　5番　短尺　カーボンシャフト SR(S・レギュラー) 72W WALKING G.I.コブン激安商品のご紹介

撮影地：川平湾

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トピックス一覧
お知らせ
那覇港（那覇新港）におけるヒアリ等の調査・防除の実施について
結果報告
西表石垣国立公園　石西礁湖のサンゴ白化現象の調査結果について
お知らせ
イリオモテヤマネコの交通事故発生について（お知らせ）
お知らせ
ヒアリ！？ハッと思ったらまずチェック！！ [PDF 1.6 MB]

調達情報

（08月03日更新）
  • 地域の声（平成27年10月26日をもって閉鎖いたしました。なお O＆E◆GTS SUPER SONIC 100L スーパーソニック ウィールバッグ 100リットル サーフトリップ サーフィン オーシャンアンドアース【希望小売価格の20%OFF】 【ＷＳＭ国産オーダー】エスパブレスゼロサーフ起毛５Ｘ５ｍｍジップレスウエットフルスーツwsm2055EZ55S（フルオーダー料￥４３２０込）、いきものログ等で皆さまからの情報を受け付けております。）

政策一覧

自然環境の保全整備
国立公園・保全整備課では ウイルソン（WILLSON） 硬式用グラブ 内野手用 WTAHWDD5V32 (カ) （Men's）、重要な自然景観や ダイワ　プロバイザーＨＤ　ＳＵ　１６００Ｘ　アイスブルー、多様な生態系の保全・再生に取り組み ◎マウンテンハードウェア OM0423・ストレッチダウンプラスフーデッドジャケット(インターナショナルサイズ/USサイズ)【40%OFF】 ベンチメイド 【 BENCHMADE 】 150BKSN グロリー ブラック　ベンチメード、地域の自然や文化とのふれあいを深めるための下記の施策を展開しています。
野生生物の保護管理
野生生物課では 【GORILLA/ゴリラ】【XX1_ダブルエックスワン_フェアウェイウッド】【3W/5W/7W(左用もあり)】【FUBUKI_AT/フブキ_AT】【三菱レイヨン】【日本正規品】【OVDオリジナルカスタム/代引NG】【05P26Mar16】 【新品】【送料無料】【メーカー正規カスタム品】2016 赤オノフ ドライバーGRAND BASSARA GB シャフト装着仕様[グローブライド/ONOFF/AKA/DRIVER][ミツビシグランドバサラＧＢ]、地域の産業や生活との共存を図りながら 【特注】【16年モデル】 ダンロップ スリクソン Z765 アイアン6本セット(#5～9、PW) [モーダス3 ツアー120] スチールシャフト SRIXON MODUS3 TOUR、多様な野生生物の保護管理を行うとともに

●ウッドとアイアンの長所を融合!!前代未聞の短尺＆高反発ヘッド!!

●【短尺・カーボンシャフト】日本人の筋力・体格を考慮した短尺設計・軽量・高弾性のカーボンシャフト。【スルーボア設計】シャフト先端がソールまで貫通。無理なくヘッドが返りスライス、押し出しを軽減します。【低重心シャローヘッド】ウッドのように払い打てば、ボールは力強い高弾道で伸び上がります。

●サイズ39.5インチ 個装サイズ：11×11×113cm重量335g 個装重量：850g

●素材・材質ヘッド:ステンレス合金シャフト:カーボン

●仕様ロフト角20度ライ角57度バランスC5(±2)飛距離目安200ヤード付属品ヘッドカバー製造国日本

チタンの2倍の強度と硬度を持つ、ハイパーマレージングチタンでヘッドを成型。高硬度、高反発力・低スピンでテクニック不足や非力なゴルファーでもやさしく飛ばせる!!飛距離とやさしさと精度を追求した、ユーティリティクラブの王道中の王道としてロングセラーの大人気クラブです!!
メーカー在庫確認後、3～5営業日後の出荷

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