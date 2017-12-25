ダイワ(Daiwa)　玄むく 9 ブルークウォーター 【Mountain 三菱激安通販

Composer

【格安新作】ダイワ(Daiwa)　玄むく 9 ブルークウォーター 【Mountain 三菱

作曲・編曲・DJ

Works

羽多野渉「You Only Live Once」（アニメ『ユーリ!!! on ICE』EDテーマ）
Ray「Brand New Sky」
佐々木志乃「妄想サンシャイン」（アニメ『緋弾のアリアAA』キャラクターソング）
アップアップガールズ（仮）「Up & Up」
イロドリミドリ「ドキドキDREAM!!!」

Movies

  • 羽多野渉「You Only Live Once」

  • 佐々木志乃「妄想サンシャイン」