 >  >  > Lilly Pulitzer レディース ショーツ ハーフパンツ 送料無料 Multi Roar of the Se Callahan Shorts

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2017-12-26

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トップWEB連載宇宙兄弟グッズ製作秘話今日から8月☆『宇宙兄弟』壁掛けカレンダー今月のデザインは…？

宇宙兄弟グッズ製作秘話

宇宙兄弟のグッズ製作中の裏話や、グッズに込めた想いをスタッフがお伝えします！

宇宙兄弟グッズ製作秘話

今日から8月☆『宇宙兄弟』壁掛けカレンダー今月のデザインは…？

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今日から8月ですね！いよいよ猛暑も本格的になってきました☆

『宇宙兄弟』の壁掛けカレンダーをめくってみますと、今月はこんなデザインになっています！

「あれ？特にキャラクターなわけじゃないんだ…地味だなあ…」と思った方！今月のアイテムは、『宇宙兄弟』にとって、とっても大切なものなんですよ？

まずはこちら！こちら望遠鏡は、シャロンが子供の時に土星を肉眼で見て夢をかきたてられた、あの望遠鏡なのです。

今月のカレンダーは、

、シャロンが天文学者になったきっかけとも言える大切な望遠鏡が、8月の星座を仰ぎ見るデザインとなっているのです。

そしてこちらは…

シャロン発案による「月面天文台」のパーツを運搬するためにムッタたちが発案した 、LUNA-Sです！

シャロンの夢をムッタが紡ぐ。そんな大切なイメージが描かれたのが8月のカレンダーなのです！
暑い夏をより熱くするストーリー。是非、お楽しみ下さい！

2017年カレンダー制作秘話はこちら

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