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MIX=男女混合ドミトリー
45 length (size 8) Front single-button closure Peak lapels Long sleeves with single-button cuffs ＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください） 【発送について】 ☆ご注文後に海外店舗より買付を行いますので、発送まで10日～２週間前後の期間を頂いております。お時間に余裕をもってご注文ください。 ☆配送期間は郵送事情等により遅延する場合がございます。 ☆日本国内より配送致しますので関税はかかりません。 ☆発送後【5営業日以内】に商品がご到着しない場合にはお早めにご連絡下さい ☆ブレゼント・ギフト包装等は承っておりません。 【キャンセル・ご返品について】 ☆ご注文後のサイズ違い、イメージ違い等のお客様都合でのキャンセル・クレーム・返品は一切お断りさせていただきます。 ☆海外からのお取り寄せとなりますので、ご交換・ご返品は一切お受けできかねます。 ☆発送前に検品を行っておりますので、サイズ違い・色違いを除き、クレームはお受付致しかねます。 【商品について】 ☆商品の（素材・カラー・加工等）掲載画像と少々誤差が出てしまう場合がありますので、ご了承ください。 ☆当方取り扱い商品は海外製品となり、製造・検品基準が甘く、小さな傷や汚れ及びほつれ等がある場合がございます。 ☆海外製品は日本のものに比べて縫製が粗く糸が出ていたりすることがあります。また、ファスナー(特に切替部分)が上がりにくいということは海外基準では返品対象となりませんのでご理解お願いたします。 ☆本革・スエード等の天然素材は個体ごとにお色味や風合いが異なります。 ☆靴のお箱につきましては、買付時点で破れや汚れがある場合がございます。 ☆海外からビニールによる簡易包装発送で届くため多少しわがついている場合が多くあります。 ☆海外製品は（縫製・作り）が荒くなっている商品（小キズ・小穴・イレギュラー等）稀にございます
商品詳細
商品名
RAG & BONE レディース Coats & Jackets 送料無料 Dark Camel Duke Camel Hair Coat
商品説明
45 length (size 8) Front single-button closure Peak lapels Long sleeves with single-button cuffs Chest slip pocket; side slant pockets Back vent Lined 100% camel hair Dry clean Made in the USA of imported fabric
素材
サイズ
2 10 4
カラー
Dark Camel
サイズ照合票
Size
Bust(cm)
Waist(cm)
LowHip(cm)
UK4
79
60
84
UK6
81.5
62.5
86.5
UK8
84
65
89
UK10
89
70
94
UK12
94
75
99
UK14
99
80
104
UK16
104
85
109
UK18
111
92
116
日本S
72-80
58-64
82-90
日本M
79-87
64-70
87-95
日本L
86-94
69-77
92-100
日本LL
93-101
77-85
97-105
★ご購入前に必ず下記をご確認ください★
45 length (size 8)
Front single-button closure
Peak lapels
Long sleeves with single-button cuffs
＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください）Coats & Jackets RAG & BONE 送料無料 Dark Camel
【発送について】
☆ご注文後に海外店舗より買付を行いますので、発送まで10日～２週間前後の期間を頂いております。お時間に余裕をもってご注文ください。
☆配送期間は郵送事情等により遅延する場合がございます。
☆日本国内より配送致しますので関税はかかりません。
☆発送後【5営業日以内】に商品がご到着しない場合にはお早めにご連絡下さい
☆ブレゼント・ギフト包装等は承っておりません。
【キャンセル・ご返品について】
☆ご注文後のサイズ違い、イメージ違い等のお客様都合でのキャンセル・クレーム・返品は一切お断りさせていただきます。
☆海外からのお取り寄せとなりますので、ご交換・ご返品は一切お受けできかねます。
☆発送前に検品を行っておりますので、サイズ違い・色違いを除き、クレームはお受付致しかねます。
【商品について】
☆商品の（素材・カラー・加工等）掲載画像と少々誤差が出てしまう場合がありますので、ご了承ください。
☆当方取り扱い商品は海外製品となり、製造・検品基準が甘く、小さな傷や汚れ及びほつれ等がある場合がございます。
☆海外製品は日本のものに比べて縫製が粗く糸が出ていたりすることがあります。また、ファスナー(特に切替部分)が上がりにくいということは海外基準では返品対象となりませんのでご理解お願いたします。
☆本革・スエード等の天然素材は個体ごとにお色味や風合いが異なります。
☆靴のお箱につきましては、買付時点で破れや汚れがある場合がございます。
☆海外からビニールによる簡易包装発送で届くため多少しわがついている場合が多くあります。
☆海外製品は（縫製・作り）が荒くなっている商品（小キズ・小穴・イレギュラー等）稀にございます
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※日中は清掃中、外出中の場合もあります。見学等ご希望の際は予めご連絡をお願い致します。
- ご予約は3ヶ月先まで承っております。（例：8月1日にご予約をご希望の場合、5月1日からご予約頂けます）
- チェックインのお時間は１６時〜２２時 レディース Bracelets 送料無料 Multi/None GemstoneSterlingSilverBracelet Marmot マーモット パーカー Wiley Jacket Cream/Terra、チェックアウトは11時までです。
- ご予約メールを受けてから1〜2日以内の返信をもってご予約の確定となりますが Fawnlily ポンポンパールロングカーディガン カーディガン 羽織 ロング丈 もこもこ ポンポン ガーリー パール、万が一連絡がない場合は マイケルスターズ ドリーム Tシャツ ショーツ ハーフパンツ スリーブ クルー ネック トップ Michael Stars Dream Tees Short Sleeve Crew Neck Top、
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- 休館の際、お電話での予約受付は翌営業日１６時からとさせて頂きます。ご了承ください。
- ご予約日の3日前〜前日のキャンセルは宿泊料の50％ J.W.アンダーソン レディース ボトムス・パンツ【Single-knot cropped stretch-cady trousers】Black、当日のキャンセルまたは不泊の場合は宿泊料の100％をキャンセル料としてお支払い頂きます。また、6名以上の団体でのご予約の場合、、ご予約日の1週間前からキャンセル料が発生致します。
- 冬期（11月〜3月）は暖房費として別途300円いただきます。ご了承ください。
2016新作モデルRAG & BONE レディース Coats & Jackets 送料無料 Dark Camel Duke Camel Hair Coat Fendi ハイネックボアブルゾン パタゴニア
Tel.0266−55−4716
(8:00−11:00、、、16:00−22:00）