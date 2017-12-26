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45 length (size 8) Front single-button closure Peak lapels Long sleeves with single-button cuffs 商品詳細 商品名 RAG & BONE レディース Coats & Jackets 送料無料 Dark Camel Duke Camel Hair Coat 商品説明 45 length (size 8) Front single-button closure Peak lapels Long sleeves with single-button cuffs Chest slip pocket; side slant pockets Back vent Lined 100% camel hair Dry clean Made in the USA of imported fabric 素材 サイズ 2 10 4 カラー Dark Camel サイズ照合票 Size Bust(cm) Waist(cm) LowHip(cm) UK4 79 60 84 UK6 81.5 62.5 86.5 UK8 84 65 89 UK10 89 70 94 UK12 94 75 99 UK14 99 80 104 UK16 104 85 109 UK18 111 92 116 日本S 72-80 58-64 82-90 日本M 79-87 64-70 87-95 日本L 86-94 69-77 92-100 日本LL 93-101 77-85 97-105 ＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください） Coats & Jackets RAG & BONE 送料無料 Dark Camel



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