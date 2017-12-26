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RAG & BONE レディース Coats & Jackets 送料無料 Dark Camel Duke Camel Hair Coat Fendi ハイネックボアブルゾン パタゴニア商品が大好評

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MIX=男女混合ドミトリー

45 length (size 8)

Front single-button closure

Peak lapels

Long sleeves with single-button cuffs

商品詳細
商品名 RAG & BONE レディース Coats & Jackets 送料無料 Dark Camel Duke Camel Hair Coat
商品説明 45 length (size 8) Front single-button closure Peak lapels Long sleeves with single-button cuffs Chest slip pocket; side slant pockets Back vent Lined 100% camel hair Dry clean Made in the USA of imported fabric
素材
サイズ 2 10 4
カラー Dark Camel
サイズ照合票
Size Bust(cm) Waist(cm) LowHip(cm)
UK4 79 60 84
UK6 81.5 62.5 86.5
UK8 84 65 89
UK10 89 70 94
UK12 94 75 99
UK14 99 80 104
UK16 104 85 109
UK18 111 92 116
日本S 72-80 58-64 82-90
日本M 79-87 64-70 87-95
日本L 86-94 69-77 92-100
日本LL 93-101 77-85 97-105

＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください）

Coats & Jackets RAG & BONE 送料無料 Dark Camel

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☆発送前に検品を行っておりますので、サイズ違い・色違いを除き、クレームはお受付致しかねます。

【商品について】

☆商品の（素材・カラー・加工等）掲載画像と少々誤差が出てしまう場合がありますので、ご了承ください。

☆当方取り扱い商品は海外製品となり、製造・検品基準が甘く、小さな傷や汚れ及びほつれ等がある場合がございます。

☆海外製品は日本のものに比べて縫製が粗く糸が出ていたりすることがあります。また、ファスナー(特に切替部分)が上がりにくいということは海外基準では返品対象となりませんのでご理解お願いたします。

☆本革・スエード等の天然素材は個体ごとにお色味や風合いが異なります。

☆靴のお箱につきましては、買付時点で破れや汚れがある場合がございます。

☆海外からビニールによる簡易包装発送で届くため多少しわがついている場合が多くあります。

☆海外製品は（縫製・作り）が荒くなっている商品（小キズ・小穴・イレギュラー等）稀にございます

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在庫 × サイズ詳細
  サイズ
25
通常10営業日前後で発送（休業日除く）
105
通常10営業日前後で発送（休業日除く）
45
通常10営業日前後で発送（休業日除く）
×・・・売り切れ

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info@masuya-gh.com
※日中は清掃中、外出中の場合もあります。見学等ご希望の際は予めご連絡をお願い致します。

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Tel.0266−55−4716
(8:00−11:00、、、16:00−22:00）

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男女混合8人ドミトリー女性専用6人ドミトリーダブルルームアララギの間

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男女混合8人ドミトリー女性専用6人ドミトリーダブルルームアララギの間

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