 >  >  > ジャービス商事 30716 モニュメント　シード 170×320×170mm
【P】【代引不可】日東工業　NLA15-26JC 　スリムセーバ標準電灯分電盤

ジャービス商事 30716 モニュメント　シード 170×320×170mm カネシン アネーロ シングルレバーシャワーバス水栓

生きてりゃどうにかなるさ！
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ARCHIVES
  • 2017.08.13
  • Sun.15:36

  • 2017.08.13
  • Sun.15:12
昼酒

最高やな(´▽`)


墓参り行ってくるせよ
ご先祖様は大切に

  • 2017.08.13
  • Sun.14:30
昼寝

暑過ぎて寝れやせん(￣･_______･￣)

  • 2017.08.13
  • Sun.13:31
トップギア

俺のトップギアが入らなさ過ぎて 【送料無料】【代引不可】ミナミサワ　フラッシュマン FM600K　後付小便器用自動洗浄機　　節水にも貢献（電池寿命・１日100回の使用（本洗浄）で約３年）T601PXに適合します、高橋さんがくれた。。


恐ろしく弱かったな俺

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  • 2017.08.12
  • Sat.22:32
生きたお金の使い方

ネットで最安値調べて シングルレバー混合栓　１８３－０１－【カクダイ】、ポチって 【ナスラック】システムキッチン リヴィエール RIVIERE I型 間口1500mm 左シンク（L） 2口ガスコンログリル付 都市ガス（12A・13A） パールグリーン、、

あそこのガソリンの方が一円安いからって、、ちょっと遠くまで車を走らせる

そんな人付き合いに希薄な奴にはなりたくない(￣･_______･￣)

500円で食べれるランチがあるなら、ちょっと遠くても知り合いの店に行くさ！

欲しい物が知り合いの店で取り扱ってればネットじゃなくてそこで買わなきゃ。。

それが付き合いってもんでしょ！


そうやって人間関係を構築していくことによって、 アイアン面格子(アイアン飾り・鉄製・アンティーク風・柵・おしゃれ・壁付け) W1850×D100×H830　INK-1401233H、、

結果的に色々とワガママ聞いてもらえるやん（笑）



付き合い無視して、人間関係を構築せずに生きてる人って本当の安物買いの銭失いだと思う。。


  • 2017.08.12
  • Sat.19:27
夜トレ

階段ダッシュのおかげでアップ不要。。

いきなり腹筋祭り開始

サイドベント
25kg左右15回ずつ×3セット
アブローラー
10回×2セット
3セット目は8回で潰れる。。
クランチ
80回

バービー
7回10秒休み×8セット

ベンチプレス
70kg10回×2セット
3セットは6回で潰れる。。

デッドリフト
120kg8回×2
135kg6回

フロントプレス
40kg6回×2セット

ベントローイング
85kg6回×3セット

アームカール
25kg10回×3セット


にしても急に身体デカくなり過ぎかな？
我慢してたご飯と筋トレとバンク練習解禁したらみるみるうちに（笑）

チャレンジロード走れねーぞこりゃ(￣･_______･￣)

  • 2017.08.12
  • Sat.16:16
夏遊び

まだまだ暑い

暑さに負けないためにも暑熱順化トレ


サウナスーツ的な物を着て、10kgの重りを持って フルネス パネルドアクレア ホワイトウッド ホワイトウッド 幅174×高さ207cm 、

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2017-12-26 | 三栄水栓製作所 ツーバルブデッキシャワー混合栓 浴室用 取付芯ピッチ:120mm U-MIX SK710-LH

、、階段(5階建)ダッシュ×7本

まだまだ登れる階段
年々モガけなくなるちゃり
歳には勝てないを実感する

  • 2017.08.12
  • Sat.12:58
29

出撃するか…

  • 2017.08.12
  • Sat.06:44
ビール界のドンペリ

INEDIT



この前の感動が忘れられず買っちゃった(￣･_______･￣)



美味かったなぁ…

  • 2017.08.11
  • Fri.19:16
今日もお疲れ俺

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