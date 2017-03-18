部屋のあちらこちらでみんなが笑ってた今日のFATA   CASA

2017-03-18
今日は 京都からの妖精ちゃんとみーんなでテーブル囲んで「いただきまーす！」ごはんを食べた後も 部屋のあちらこちら おしゃべりしたり施術してもらったりお昼寝してたり 好きにしてたけど どこ見てもみんながずっと笑顔だった 。

。。 こんな平和な日がFATA   CASAだけじゃなく 世界の色んなところで続きますように♡