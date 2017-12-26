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「のりものDVD にほんのでんしゃ大集合！」を上映します。
身近な電車やおもしろい電車、トロッコ列車 、蒸気機関車、、、、、路面電車など全国の電車大集合！
CGキャラクターのノリジとワッツがにほんのでんしゃを紹介します。
上映時間：約50分
|開催日
|時間
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|場所
〒088-1124 北海道厚岸郡厚岸町宮園１丁目１番地
TEL：0153-52-2246 FAX：0153-53-2111
|休館日 ：
|毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
資料整理日（原則月１回）
年末年始
|開館時間：
|火・水・土・日・祝日 10:00～18:00
木・金 10:00～21:00
〒088-1115
北海道厚岸郡厚岸町梅香２丁目１番地 社会福祉センター内
TEL：0153-52-2213 FAX：0153-52-2213
|休館日 ：
|毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
祝日・資料整理日（原則月１回）
年末年始
|開館時間：
|火～日 10:00～16:30