Valentino メンズ sweaters 送料無料 Black Cardigan Hoodie】 レジリエント/RESILIENT JACKET

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    Published on 2017-12-26

    • 、新車用エンジン部品の評価を担当。性能や燃費の最適条件をチェックし、気づいた改善点は設計開発へフィードバックしています。進化し続けるエンジンの開発には、技術を情報化して発信・キャッチするコミュニケーション力が重要。トヨタ神戸校でお客様の車と思って整備実習し「プロ意識」と「現場の実践力」が育まれたおかげで、他校出身者には負けない、と強い自負があります。「よい品よい考え」を実践するTOYOTAの一員として、心臓部のエンジンから自動車産業を盛り上げていきます。

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    昔から機械いじりが好きで、車業界への進路を考えたのは自然な流れでした。卒業後はサービスエンジニアを7年務めたのち、教員として再びトヨタ神戸校に出向し、そしてエンジニアリーダーを経て今の立場に。サービスエンジニアへの指示だけでなく、スタッフの能力や体調を把握し、お客様へのサービスや店全体の仕事の流れをバックアップしています。そんな日々のなかで特に大切にしているのがコミュニケーション。学生時代、本気で叱ってくれるほど親身に接していただいた先生方のおかげで、知識や技術だけでなく人間性が磨かれ、信頼関係を築くことの大切さも学べました。学んだことをいかしてスタッフもお客様も満足できる環境を作っていきたいです。

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    もともとは整備士を目指していましたが、学校に損害調査の求人がきていたことがきっかけで、事故車の診断や修理計画、お客様の相談解決を行う仕事に興味を持ちました。入社3年目の今は、朝から3～4台の車の調査に出向き、帰社後パソコンに向う日々。事故車にはさまざまなパターンがあるので高い知識や思考力が必要ですが、好きな数学や物理の要素を持つ仕事なので 、意欲がわきます。また、報告や交渉する際には、トヨタ神戸校時代に培った「話す力・伝える力」が助けに。将来は優れた知識と統轄力が求められるエリアグループのトップを目指し、、

    、、さまざまな面で力を磨いていきたいと思います。

    学校法人 トヨタ神戸整備学園
    専門学校 トヨタ神戸自動車大学校（職業実績専門課程認定学科設置校）

    〒651-2102 神戸市西区学園東町4丁目1番地 TEL：078-796-2111　FAX：078-796-2128

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