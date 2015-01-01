WHO*S WHO レディース DRESSES 送料無料 Dark blue Short dress レディース 水着 White安い購入

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- 入所から卒業まで
入所から卒業まで
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- 入所
- 入所式で教習の説明と視力などの簡単な検査があります 。
もちろん当日から教習も受けられます。
- 第1段階
- 学科も技能も基本的なことから教習がはじまります。。
技能教習に合わせて学科教習を早め早めに受けるのがポイント。
- 修了検定
仮免学科試験
- 合格すれば仮免許証が発行されます。
二輪免許をお持ちの方は学科試験が免除されます。。
- 第2段階
- いよいよ路上教習のはじまりです。
高速道路の教習もあります。
- 卒業検定
- 自信を持って受けましょう。
合格すれば卒業証明書が発行されます。
- 学科試験と
適性試験
- 住居地（住民票に記載されている都道府県）の運転免許センターで試験を受けてください。
（二輪免許をお持ちの方は学科試験免除）
- 免許証交付
- 合格すると晴れて、免許証の発行となります。
安全運転をしてくださいね 。
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|車種
|お持ちの免許
|学科
|技能
|普通MT
|なし
|26
|34
|自動二輪
|2
|32
|普通AT
|なし
|26
|31
|自動二輪
|2
|29
二輪車の場合
- 入所
- 入所式で教習の説明と視力などの簡単な検査があります。
- 技能教習
・学科教習
- 学科も技能も基本的なことから教習が始まります。
安心して受けてください。
- 卒業検定
- 自信を持って受けましょう。
合格すれば卒業証明書が発行されます。
- 学科試験と
適性試験
- 住居地（住民票に記載されている都道府県）の運転免許センターで試験を受けてください。
（四輪免許をお持ちの方は学科試験免除）
- 免許証交付
- 合格すると晴れて、免許証の発行となります。
安全運転をしてくださいね。。。
卒業までの教習時間（二輪）
|車種
|お持ちの免許
|学科
|技能
|普通二輪（MT）
|なし
|26
|19
|普通車
|1
|17
|大型二輪（MT）
|普通二輪
|0
|12
|普通二輪限定
|0
|20
|普通車
|1
|31