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HED STINGER3 チューブラー カンパニョーロ用 リアのみ （700C） ロード (LCQ10451750) サイドハンドトリック （ホワイト）の正規品セール開催中！

作成・発信部署：生活環境部 ごみ対策課

公開日：2017年6月26日 最終更新日：2017年6月26日

HED STINGER3 チューブラー カンパニョーロ用 リアのみ （700C） ロード (LCQ10451750) サイドハンドトリック （ホワイト）激安通販ガイド

　三鷹市粗大ごみ受付センターインターネット受付（外部リンク）では、市内にお住まいのかたが、ご家庭で不要になった粗大ごみ・多量ごみの収集の申し込みを24時間受け付けています（有料・予約制）。
　平成28年10月からは、フリーメールのアドレスでもお申し込みいただけるようになったほか、ご利用いただけるブラウザの種類も増えました。品目の追加・変更・キャンセルの手続きも、インターネットから24時間お申し込み可能です。

粗大ごみと多量ごみの定義
くわしくは粗大ごみ・多量ごみ （有料・予約必要）のページをご覧ください。

HED STINGER3 チューブラー カンパニョーロ用 リアのみ （700C） ロード (LCQ10451750) サイドハンドトリック （ホワイト）の価格と品揃え

  • 事業系の粗大ごみ・多量ごみ
  • テレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫）・洗濯機・衣類乾燥機は、過去に買ったお店か買い換えるお店に処分をお願いしてください。くわしくは、家電リサイクル法対象機器の出し方のページをご覧ください。
  • パソコン本体、パソコン・ディスプレイ、ノート型パソコンは、メーカーに処分の依頼をしてください Rawlings レベル 10 オフィシャル Training ベースボール (Pack of 12) (海外取寄せ品)。くわしくは、パソコンの処分方法のページをご覧ください。
  • バイク（二輪車）は最寄の販売店か指定引取場所へお持ちください。くわしくは、バイク（二輪車）のリサイクルのページをご覧ください。
  • 工事やリフォームなどで、業者が取り替えたり、取り外したものなどは、処理も業者へ依頼してください。

申し込み手順

（1）出す品物の数量・大きさ（幅・高さ）重量を調べる

　ごみとして出される品物のポイントの合計数で手数料（金額）が決まります。手数料は10ポイントまで1,000円となり、10ポイントを超える場合は5ポイントごとに500円を加算して算出します。

品目のポイントはこちらでご確認ください

ポイント数早見表
ポイント合計数 手数料
1～10ポイント 1,000円
11～15ポイント 1,500円
16～20ポイント 2,000円
21～25ポイント 2,500円
26～30ポイント 3,000円

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  • 以下、5ポイントごとに500円を加算。

（2）インターネットで粗大ごみ受付センターへ申し込む

三鷹市粗大ごみ受付センターインターネット受付（外部リンク）（24時間受付）

リンク先のページ下部の「お申し込み」ボタンを押し、粗大ごみの品目やお名前・電話番号などの必要事項を入力してください エアブラスター　16-17 レディース　ウェア　LADY STORM CLOAK ジャケット/POWDER WILLOW ウエア　AIRBLASTER 【スノーボードウェア・ウエア・スノボー【s9】。

ご利用いただけるブラウザ

  • Internet Explorer 9～11
  • Microsoft Edge 38
  • Google Chrome 56
  • Safari 10
  • Mozilla Firefox 51

　上記のバージョン以下でご使用になる場合、正確に表示されないことがあります。
　携帯電話（フィーチャーフォン）ブラウザでのお申し込みはできません。

注意事項

  • 定期保守などでサービスを停止することがあります。あらかじめご了承ください。
  • プロバイダーのサービスなどで特定ドメイン以外のメールを拒否している場合は受け付けできません。粗大ごみ受付センターからの返信メールのドメイン（＠tokyosodai.jp）を受信可能にしてください。
  • 品物の追加・変更等は、予定数が一杯になった場合と、収集日の前日と当日はできません。
  • 粗大ごみ処理手数料の減免制度をご利用されるかたは、インターネットから追加・変更・キャンセルの受け付けはできません。

申し込みの品目が一覧にないときは

　粗大ごみ受付センターへ電話でお申し込みください。

粗大ごみ受付センター
電話番号：03-5715-1212
  • 受付時間は、月曜日から土曜日の午前8時から午後7時までです（祝日を含み、年末年始を除く）。ポイント数に応じた手数料、収集日の案内があります 【送料無料】17-18 DC SHOE / ディーシー RELAY pant ウエア パンツ メンズ スノーボード スノーウェア 予約商品 2018。。
  • 申し込みから収集までに1～2週間程度かかる場合があります余裕を持ってお申し込みください。

電話がつながりにくい場合

　月曜日や祝日の翌日の午前中は、申し込みが多く、電話がつながりにくいことがあります 。大変申し訳ありませんが、少し時間を空けてからおかけ直しください。　なお、次の時間は比較的つながりやすい時間です。

  • 月曜日から金曜日は午後5時以降
  • 土曜日は終日（午前8時～午後7時）

（3）手数料を支払う

　収集日までに手数料に相当する枚数の粗大ごみ処理券をごみ袋等取扱店一覧に記載されている店舗で購入し、指定された品物に貼ってください [クーポン有][防寒][35%off][日本規格]Loudmouth(ラウドマウス) 2016 長袖 ボンディングジャケット (020)ShagadelicBlack シャガデリックブラック メンズ 726508 秋冬[新品]16FW男性ゴルフウェアトップスブルゾンアウター LM。（粗大ごみ処理券は1,000円と1,500円の2種類があります。）　
　粗大ごみ処理券取扱店を地図から探したいかたは三鷹市わがまちマップ（外部リンク）（有料ごみ処理袋等取扱店マップ）をご覧ください。

（4）収集日の朝8時までに出す

  • 申し込み時に指定された品物に粗大ごみ処理券（シール）を貼ってください。（シールが貼っていないと収集できません。）
  • すべての品物に、収集日と受付番号を表記した紙などを貼ってください。
  • 家の前の道路端などすぐ収集できる場所に、朝8時までに出してください 【即納・送料無料】ミズノ(mizuno) ミズノプロ バックパック ＰＴＹ (野球 リュックサック バッグ mizuno pro ) 1FJD7905 【RCP】。その際、燃やせる品物と燃やせない品物は分別してください。
  • 申し込み以外の品目は収集できませんので、ご注意ください。

インターネット受付はこちらからお手続きください

三鷹市粗大ごみ受付センターインターネット受付（外部リンク）

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〒181-8555　東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話：0422-45-1151（内線：2533～2536）　 ファクス：0422-47-5196

粗大ごみ受付センター
電話：03-5715-1212
月曜日～土曜日の午前8時～午後7時
（12月29日～1月3日を除く）

このページの内容に関するお問い合わせはこちらから（SSL対応）

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