HED STINGER3 チューブラー カンパニョーロ用 リアのみ （700C） ロード (LCQ10451750) サイドハンドトリック （ホワイト）の正規品セール開催中！

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作成・発信部署：生活環境部 ごみ対策課
公開日：2017年6月26日 最終更新日：2017年6月26日
三鷹市粗大ごみ受付センターインターネット受付（外部リンク）では、市内にお住まいのかたが、ご家庭で不要になった粗大ごみ・多量ごみの収集の申し込みを24時間受け付けています（有料・予約制）。
平成28年10月からは、フリーメールのアドレスでもお申し込みいただけるようになったほか、ご利用いただけるブラウザの種類も増えました。品目の追加・変更・キャンセルの手続きも、インターネットから24時間お申し込み可能です。
ごみとして出される品物のポイントの合計数で手数料（金額）が決まります。手数料は10ポイントまで1,000円となり、10ポイントを超える場合は5ポイントごとに500円を加算して算出します。
|ポイント合計数
|手数料
|1～10ポイント
|1,000円
|11～15ポイント
|1,500円
|16～20ポイント
|2,000円
|21～25ポイント
|2,500円
|26～30ポイント
|3,000円
三鷹市粗大ごみ受付センターインターネット受付（外部リンク）（24時間受付）
リンク先のページ下部の「お申し込み」ボタンを押し、粗大ごみの品目やお名前・電話番号などの必要事項を入力してください エアブラスター 16-17 レディース ウェア LADY STORM CLOAK ジャケット/POWDER WILLOW ウエア AIRBLASTER 【スノーボードウェア・ウエア・スノボー【s9】。
上記のバージョン以下でご使用になる場合、正確に表示されないことがあります。
携帯電話（フィーチャーフォン）ブラウザでのお申し込みはできません。
粗大ごみ受付センターへ電話でお申し込みください。
月曜日や祝日の翌日の午前中は、申し込みが多く、電話がつながりにくいことがあります 。大変申し訳ありませんが、少し時間を空けてからおかけ直しください。 なお、次の時間は比較的つながりやすい時間です。
収集日までに手数料に相当する枚数の粗大ごみ処理券をごみ袋等取扱店一覧に記載されている店舗で購入し、指定された品物に貼ってください [クーポン有][防寒][35%off][日本規格]Loudmouth(ラウドマウス) 2016 長袖 ボンディングジャケット (020)ShagadelicBlack シャガデリックブラック メンズ 726508 秋冬[新品]16FW男性ゴルフウェアトップスブルゾンアウター LM。（粗大ごみ処理券は1,000円と1,500円の2種類があります。）
粗大ごみ処理券取扱店を地図から探したいかたは三鷹市わがまちマップ（外部リンク）（有料ごみ処理袋等取扱店マップ）をご覧ください。
粗大ごみ受付センター
電話：03-5715-1212
月曜日～土曜日の午前8時～午後7時
（12月29日～1月3日を除く）
このページの内容に関するお問い合わせはこちらから（SSL対応）
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