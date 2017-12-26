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豊明損保センター本店：〒470-1124 豊明市 三崎町井ノ花 6番地19
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融資実行日前または実行日にご契約となります。
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※質権設定が必要であれば、質権設定請求書にご署名・ご捺印が必要です。保険料の払込みは、原則お振込みにてお願いします。

※保険期間の開始日までにお支払いいただきます。

後日、保険会社から保険証券が発行されます。

※質権設定のある場合、保険証券は質権者（銀行など）へ送付され APPLE タブレットPC(端末)・PDA iPad Air 2 Wi-Fiモデル 128GB MH1J2J/A [ゴールド] [OS種類：iOS 8.1 画面サイズ：9.7インチ CPU：Apple A8X 記憶容量：128GB] 【】【激安】 【格安】 【特価】 【人気】 【売れ筋】【価格】、ご契約者様には、保険証券（お客様控）が送付されます。


東京海上グループ　日新火災

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