 >  >  > レディー ハーゲン レディース アウター ジャケット【Lady Hagen Textured Long Sleeve Full Zip Golf Jacket - Extended Sizes】Estate Blue

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time 2017/06/05
folder 健康知識
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サイズ｜バスト(inc)｜ウエスト(inc)
XS(0-2)｜32｜23-24
S(4)｜33｜25
M(6-8)｜34-35｜26-28
L(10-12)｜36-37.5｜29-30
XL(14)｜39｜31
※こちらの商品は海外サイズのため、ワンサイズ下をお買い求めください。
■チーム
-
■商品参考サイズ/重量
-
■素材
Fabric Content: 100% Polyester
■お手入れ
-
※こちらの商品は海外のお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日～2週間前後お時間頂いております。
※1inch=(約)2.54cm換算となっております。
※サイズ表は一般的な参考サイズとなっております。商品やブランドによってサイズ感が異なりますので参考としてご活用ください。
★商品が届いて、サイズが合わない場合はサイズ変更も行っておりますので、ご希望の方はご連絡ください。
|サイズ
|10日前後で発送予定（休業日除く）
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僕がいま一番怖いなと思うのがこれ…
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