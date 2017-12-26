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【新品】【送料無料】【メーカー正規カスタム品】ミズノ MP FLI-HI アイアン型ユーティリティN.S.PRO850GHシャフト装着仕様[MIZUNO/ＭＰフライハイ/YOROCUSTOM][NSプロ850GH] ウォームアップシャツ&パンツ PLUS 硬式グラブ

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税金について悩みを解決！

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さて、記帳指導に行けば色々と個人事業主から質問を受けます。


「先生、売上が1,000万円超えたら消費税がかかるって聞きましたが、税抜きで判断ですよね？」
果たして課税売上高は税込みか税抜きか？
消費税の課税事業者であるなら税抜き金額ですが、免税事業者だと話が変わってきます。
消費税法基本通達1-4-5（基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高）
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課税されていない。。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高になることに留意する。
つまり免税事業者である期間の取引は消費税が課税されていないとして（たとえ消費税をもらっていても）、売上金額の全額が課税売上高になります 【体育館用品 設備・備品 TOEI】[送料別途]5cm厚合成スポンジマット 9号帆布／120×240×5cm（T-2441）。つまり税込みとなります。
その方は免税事業者でしたので、税込みで判断してくださいと答えました。
消費税については、納税者にとってややこしく、謝りやすいので次回の訪問時にはレジュメを作成して説明しようと思います
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