 >  >  > Lindarets x Wolf Tooth Tanpan SH10 - Use Mountain Rear Derailleur with ロード Shifters - 10 スピード (海外取寄せ品)

自分らしい暮らしをされている方のお宅に伺って、お気に入りのインテリアやうつわをたっぷりの写真とともにご紹介するシリーズです。vol.2は当店の特集にも何度もご登場いただいているエッセイスト・柳沢小実さんのご自宅が登場します！