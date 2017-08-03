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COLOR シャンブレーBLACK
なるべく実物に近い色合いで 画像を載せておりますが、 お使いのモニター等により 若干実物と異なる場合がございます。
あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。
SIZE
肩幅 身幅 着丈 袖丈
Men's S 40cm 48cm 68cm 21cm
Men's M 43cm 51cm 71cm 22cm
Men's L 46cm 54cm 74cm 23cm
※ 多少誤差がある場合がございます。
サイズはあくまでも目安としてお考えください。
DETAIL
コットン 100％
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ASHIMIRA
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JOHNNY KOOLジョニークール 半袖シャツ[ MOTORCYCLE BOY ]JK-8149SS sj091d メンズ ANGELO

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2017年 08月 03日

JOHNNY KOOLジョニークール 半袖シャツ[ MOTORCYCLE BOY ]JK-8149SS sj091d メンズ ANGELO

３日午前、、会派代表者会議があり Hogan メンズ スニーカー 靴 送料無料 beige Sneakers Shoes Men Hogan、一般質問の通告方法 【送料無料】ディースクエアード(DSQUARED2) メンズ クルーネック 半袖Tシャツ S74GD0285 S22427 100 【】【smtb-TK】 71Ａ、本会議における人事案件の取り扱い、議会改革の特別委員会設置について協議し、正副議長立候補の所信表明演説会の感想を出し合いました。

昼は「スモークフリーキャラバンin千葉」「タバコ問題を考える会・千葉」の方々が来庁。習志野市議会で受動喫煙防止の質問・要望に取り組んでいる佐野正人議員（民意と歩む会）といっしょに懇談をしました。この会は、市長と市議会に「受動喫煙防止条例の制定」を陳情したいそうです。

東京で受動喫煙防止の運動に取り組んでいる友人の紹介でした。自家用車にスローガンを貼りつけて全国各地へ行っています。→写真はこちら

午後は、生活相談・地域要望の対応に追われました。習志野市民会館で開催された「柵を越えたＭＵＳＩＫ（ムジーク）」に行きたかったのですが、時間が無くなってしまいました。すみません。

さて、新庁舎周辺では、旧教育委員会や旧分室の解体工事が進められています。写真は「崩れゆく習志野市教育委員会」です。近年の様子をみていると ラコステ　『ＬＡＣＯＳＴＥ３３』ポロシャツ（長袖）／ラコステ（LACOSTE）【dl】0101marui Armani Exchangeアルマーニ エクスチェンジ　特大背ロゴプリント　ストレッチピケ　鹿の子　半袖ポロシャツ　Black　Reflective Logo Polo、中身まで崩れているのでは？と思えますが･･･。

新庁舎では、午前７時に新しい売店が開店しました。店舗名は「ニューヤマザキデイリーストア習志野市役所店」で、

、基本的にはコンビニエンスストアです。

ただし、営業時間は午前７時～午後７時で リーバイス メンズ コート アウター Commuter Pro Bomber Jacket Caviar、市役所が閉庁する土日は休みだそうです。現在、開店記念セールをしています。

by takashi_tanioka | 2017-08-03 23:40 | 議員活動 | Comments(0)
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日本共産党市議としての活動日誌をメインに、日々の思い、家族のこと ORGUEIL オルゲイユ OR-1001【OR-065】テーラージーンズ　ダルチザン、研究活動などをご紹介します。


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プロフィール
〔住所〕
習志野市谷津3-1-46-502
電話･ＦＡＸ：047-453-7565
ﾒｰﾙ：t_tanioka@hotmail.com

〔家族〕
妻、長男（１０歳）、長女（７歳） UNITED CARR（ユナイテッド・カー）REVERSIBLE MA-1『WHITE TIGER』UC13944-128 Navy、次男（４歳）

〔生年月日〕
１９６６年１２月４日

〔経歴〕
広島県呉市で生まれる
県立船橋東高校卒業
千葉大学大学院修了
大原簿記法律専門学校（津田沼、東京）に勤務
２００３年～ 市議会議員

習志野市議会・協働経済常任委員
習志野市議会・議会報編集委員
習志野市住居表示審議会委員

九条の会･千葉地方議員ネット
比較経済体制学会
社会主義理論学会など
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