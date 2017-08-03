

COLOR シャンブレーBLACK

なるべく実物に近い色合いで 画像を載せておりますが、 お使いのモニター等により 若干実物と異なる場合がございます。

あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。 SIZE 肩幅 身幅 着丈 袖丈 Men's S 40 cm 48 cm 68 cm 21 cm Men's M 43 cm 51 cm 71 cm 22 cm Men's L 46 cm 54 cm 74 cm 23 cm ※ 多少誤差がある場合がございます。

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