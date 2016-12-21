【送料無料】MYPALLAS(マイパラス) 折畳自転車20・6SP M-209 アイボリー Air ステンレスホールカップ ベーシック特価セール開催中

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、板野郡藍住町において法律事務所を開設いたしました。板野郡内では初めての法律事務所となります。

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■商品内容

●どれもお洒落な4色バリエーション!

●シマノ6段変速機(サムシフト)付で快適走行!

●ブラウンカラーのグリップ&サドル!

●サイフに優しいバリュー自転車!





■商品スペック

本体サイズ（mm）H950～1000×W550×L1530

外箱・折畳サイズ（mm）H630×W350×L830サドル高さ（mm）680～820

本体重量（N・W）約15.0kg

梱包重量（G・W）約18.0kg

適応身長145cm～適応体重75kg以下



JIS耐振動試験合格品 フレーム／スチール リム／アルミ 前輪ブレーキ／キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ／バンドブレーキ ハンドル・バー／フラットタイプ差込式 備考／折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他

JAN







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、、、・事務員が皆様と一緒に紛争の解決に向かって進んでまいります。