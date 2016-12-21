【送料無料】MYPALLAS(マイパラス) 折畳自転車20・6SP M-209 アイボリー Air ステンレスホールカップ ベーシック特価セール開催中

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板野郡内では初めての法律事務所となります。
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■商品スペック
本体サイズ（mm）H950～1000×W550×L1530
外箱・折畳サイズ（mm）H630×W350×L830サドル高さ（mm）680～820
本体重量（N・W）約15.0kg
梱包重量（G・W）約18.0kg
適応身長145cm～適応体重75kg以下
JIS耐振動試験合格品 フレーム／スチール リム／アルミ 前輪ブレーキ／キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ／バンドブレーキ ハンドル・バー／フラットタイプ差込式 備考／折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
JAN
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