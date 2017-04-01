Ivanka Trump イヴァンカ トランプ シューズ Liah Natural Multi Leather レディース MOTO-VS Front

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|2017年04月03日(月)
|平成29年度山口大学大学院入学式及び山口大学入学式（Yamaguchi University Entrance Ceremony for the 2017 academic year）
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平成29年度山口大学大学院入学式及び山口大学入学式（Yamaguchi University Entrance Ceremony for the 2017 academic year）
平成29年度山口大学大学院入学式及び山口大学入学式を下記のとおり挙行いたします。
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●日時：平成29年4月3日（月） 10：00～（8：50開場）
※新入生は9：30までに入場してください。
（山口市維新公園4-1-1 維新百年記念公園内）
●対象：全課程入学生
●式次第：開式の辞
入学許可
学長挨拶
入学生宣誓
在学生代表歓迎の言葉
学長表彰授与
閉式の辞
※当日は、交通混雑が予想されますので 、自家用車での来場はご遠慮願います。
自家用車でお越しの方は、吉田キャンパス駐車場へ駐車いただき、会場までの送迎バス（無料）をご利用ください。保護者の方も利用可能です。
なお、
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、バスの時刻表及び乗り場については、、、後日（3月上旬頃）掲載いたします。
○吉田キャンパス-会場間 送迎バスを利用される方へ
○タクシーを利用される方へ
●問い合わせ先：山口大学総務部総務課
〒753-8511 山口市吉田1677-1
TEL：083-933-5000
E-mail：sh012@yamaguchi-u.ac.jp