RED Valentino レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 WHITE Perforated Back Detail T-shirt von Crepe &オーダーへようこそ

平成29年1月30日（月）
今日の最低気温 ＋0℃ 最高気温 ＋7℃ 天候 曇り
夕べから雨が降っていましたがＡＭ10：00頃には止み雲りとなっています
雨の日の除雪は作業を行うべきなのか判断に迷います。雨の日に除雪をすると凍っている道路が洗われる状態になり氷で路面はつるつる。
山荘へお越しの方は屋根からの落雪がありますので十分ご注意し出入りをお願します
山荘内（所有地）での除雪作業時にも屋根からの落雪に注意し作業を行ってください
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