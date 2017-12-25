【送料無料】ブリヂストン XT-8(4個入缶×30缶(2箱)) 05P03Dec16 クレスト wool 【ワイヤーラック2枚付き】公式通販

シドニー日本人学校は、「国際学級」（オーストラリアカリキュラム）と 「日本人学級」（文部科学省 教育課程）を併設するインターナショナルスクールです。 日本語と英語の飛び交う国際的な環境の中で 、バイリンガル教育を行っています。



NSW州の私立校として、オーストラリアのカリキュラムを学ぶ「国際学級」は、 キンディからYEAR６の児童が通い、1日1時間の日本語の授業があります。



日本の文部科学省の教育課程を学ぶ「日本人学級」は、 小学1年生から中学3年生までが通い、1日１時間の英語の授業があります。



その他にも図工・体育・音楽は、、両学級合同のミックスレッスンで、日・英の両言語 で指導を行っています。



世界の日本人学校でも、 、国際学級を併設して共に学ぶ学校は、世界でただ一つ。 14エーカーの広大なグランドと緑に囲まれた教育施設の中で、 グローバル社会に羽ばたく子どもたちを育成します。



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