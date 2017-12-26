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すきなファッションはゴムのズボン…パンツ？
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ズック（スニーカー）とかジャス（ジャージ）は方言？？
さておきフィットネス＆リラックスのためには楽々ファッションが一番～
ボタンやファスナーは引っかかってケガや破損の原因になりますので避けてくださね
すれると痛いのでわきの下 Cole Haan メンズ Coats & Jackets 送料無料 Black Men's Overcoat、膝が隠れるものが◎
グリップ付き靴下もありですが Travis Mathew トラビスマシュー 帽子 ハット Travis Mathew The MSF Striped Polo、個人的には足の裏の感覚も楽しんで頂きたいので裸足がオススメかなぁ
私は大体こんな感じです
足首はレッグウォーマーで足の裏は出てます＾＾