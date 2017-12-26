Composition:

100% Cotton Polyamide

Details:

plain weave no appliqu?s solid color round collar single-breasted zip multipockets long sleeves removable padded interior bomber

商品詳細
商品名 PROJECT -- [FOCE] -- SINGLESEASON -- メンズ Coats & Jackets 送料無料 Khaki Bomber
商品説明 Composition: 100% Cotton Polyamide Details: plain weave no appliqu?s solid color round collar single-breasted zip multipockets long sleeves removable padded interior bomber
素材
サイズ 40 (Suit Size)
カラー Khaki
サイズ照合票
Size Bust(cm) Waist(cm) LowHip(cm)
UK4 79 60 84
UK6 81.5 62.5 86.5
UK8 84 65 89
UK10 89 70 94
UK12 94 75 99
UK14 99 80 104
UK16 104 85 109
UK18 111 92 116
日本S 72-80 58-64 82-90
日本M 79-87 64-70 87-95
日本L 86-94 69-77 92-100
日本LL 93-101 77-85 97-105

＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください）

Coats & Jackets PROJECT -- [FOCE] -- SINGLESEASON -- 送料無料 Khaki

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☆当方取り扱い商品は海外製品となり、製造・検品基準が甘く、小さな傷や汚れ及びほつれ等がある場合がございます。

☆海外製品は日本のものに比べて縫製が粗く糸が出ていたりすることがあります。また、ファスナー(特に切替部分)が上がりにくいということは海外基準では返品対象となりませんのでご理解お願いたします。

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☆海外製品は（縫製・作り）が荒くなっている商品（小キズ・小穴・イレギュラー等）稀にございます

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在庫 × サイズ詳細
  サイズ
40 (Suit Size)5
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×・・・売り切れ

PROJECT -- [FOCE] -- SINGLESEASON -- メンズ Coats & Jackets 送料無料 Khaki Bomber in 水着 メンズ

なに着てく？そうね大体ね

2017年4月7日
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すきなファッションはゴムのズボン…パンツ？

はじめましての方もそうでない方もこんにちは 【10/11再入荷! 定番 3色4サイズ】 nz321 新品 SUGAR CANE 60/40クロス レザーヨーク ダウンベスト SC12340 メンズ シュガーケーン N/C LEATHER YOKE DOWN VEST 【smtb-kd】、ＭＡＹＵです

 

以前はスパッツだったのに BARBOUR バーバー メンズ Coats & Jackets 送料無料 Dark Green Lowerdale Trim Fit Quilted Vest 【ロンナー】【LONNER】【ポイント5倍】【82cm】【ワンタック】【秋冬】【スラックス】【パンツ】【ズボン】【ロンナースラックス】【ロンナーパンツ】【ロンナーズボン】【日本製】【国内縫製】、レギンスとかトレンカとか名前が変わるのはナンデ？

ズック（スニーカー）とかジャス（ジャージ）は方言？？

 

さておきフィットネス＆リラックスのためには楽々ファッションが一番～

ボタンやファスナーは引っかかってケガや破損の原因になりますので避けてくださね

すれると痛いのでわきの下 Cole Haan メンズ Coats & Jackets 送料無料 Black Men's Overcoat、膝が隠れるものが◎

グリップ付き靴下もありですが Travis Mathew トラビスマシュー 帽子 ハット Travis Mathew The MSF Striped Polo、個人的には足の裏の感覚も楽しんで頂きたいので裸足がオススメかなぁ

私は大体こんな感じです

足首はレッグウォーマーで足の裏は出てます＾＾

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