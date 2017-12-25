スタンズノーチューブス フローエクストラ【27.5インチ】フロウ ダウンヒル/エンデューロ用完組ホイール stan's NoTubes FLOW-EX【27.5】DH/ENDURO WHEEL-KIT 自転車 (ターコイズ) ImpossibleClimbJacket 充電式

今月度、ついにやってきました！！【D-1グランプリ】
08/06 15:00
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2017-12-25
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【D-1グランプリ】
https://youtu.be/2KFmTWgIkyw
詳しい詳細は担当、内勤に確認くださいませ。
今月度の定休日ですが、、、9日,13〜15日,23日,24日,30日となっております。
そして8月8日は栄人の日とのことで我らが誇るイケメン幹部のバースデーイベントとなっております！
今までとは違うイベントにするとの事で我々も期待しかございません♪
そして31日はAi For You にて全店合同イベントとなっております！
今月度もHipsterを宜しくお願い致します！
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