 >  >  > 【送料無料】スーパーローリータンク＜2000リットル＞【smtb-KD】【keyword0323_watertank】

＜耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク＞ 回転形成品とは、粉末状のポリエチレンを金型に投入、それを回転させながら、加熱・冷却する成形方法です。

主な特徴とメリットは、成形時に圧力を加えないため、残留応力が少なく耐衝撃性に優れています。

＜容量：2000Lタイプの詳細図＞



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＜用途＞

■農作業等における散水用、防除用として

■工事における作業用水として





≪スーパーローリータンク≫

・軽トラック・テーラーに横積み可能

・ロープ掛ができ、確実に固定

・紫外線に強い黒色品もあります。

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注意事項

▲薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、

その他特殊な液体等をご使用の場合はお問い合わせください。

▲ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。

▲特にバルブ、ドレン口の水漏れがない事を確認してください。

▲タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。

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・容量：2000Ｌ

・本体サイズ：長さ1,550×巾1,550×高さ1,200mm

・肉厚：7.6mm

・重量：81.4kg

・材質：ポリエチレン

・マンホール内径：380mm（内ネジ）

・メーカー：スイコー

※送料無料はお届け日が平日のみとなります。

日祭祝をご希望の場合は別途送料が発生いたし

ますので折り返しご連絡させていただきます。



※沖縄・北海道・各離島へのお届けには申し訳

ございませんが別途送料がかかりますので後日

ご連絡させていただきます。





奨学金返済の延滞とブラックリスト



これは俺の話ではなくて、高校からの友人の話になるんだが。どうも奨学金の返済を延滞してしまっているらしく、

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、ネットで見たら信用機関に登録される（いわゆるブラックリストに載る）ということに怯えて、先日、お金貸してくれと言ってきた。もちろん俺に貸せる金などあるはず無いので、ごめんねーと謝りはしたんだが、たしかに俺もネットで見るとそういうことが書いてあったのでほぇ～と思って、とりあえず奨学金のとこに連絡することを勧めた。そしたらちょうど昨日また電話があって、奨学金のとこに電話したらしく、わざわざ報告してくれた。めんどくさくなってきたので内容をざっと箇条書きにする。・連絡しさえすればブラックリスト入りを避ける返済方法を提案 石割り用【セリ矢】30mm、それに修正してくれる・個人情報の何かの同意書の提出が無い場合は、どれだけ延滞してもブラックリストには登録されない・同意書は以前は必須では無かったため、人によっては出してない人も多くいると 【受注生産品 納期-約3.5ヶ月】【納期：約3ヶ月】モレックス（molex） ［5559-22P］ 圧着 中継用／基板対電線用 5559－22P 【3750個入】 555922P【送料無料】 【代引不可】日東工業 PNL25-44-H2J アイセーバ標準電灯分電盤、まあこんな感じ。ネットで見ると闇が深そうなところばかり紹介されていて、債務整理を促すようなサイトが複数見られたが、上の話を聞く限りだとそれもさんや司法書士さんの宣伝なのかなとふと思った。なんにせよ、払えないで延滞している人が多いというのはよく聞く話で、実際放置していると一部を除いてブラックリストに載ることは間違いないようなので、延滞してしまったら、急いで奨学金のとこに連絡をすると良いかと思う。といったところで今思いつく限り書きたいことは書けたので、これでこの記事終わり。