 >  >  > 【送料無料】スーパーローリータンク＜2000リットル＞【smtb-KD】【keyword0323_watertank】

地獄も天国もすべては人生のHAPPYENDOのために。 現在自身の借金と、親の病気とその他もろもろのことで若干鬱気味です。 なんとか救われる思想と現実を探して奮闘しています。 まずは債務整理から。
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＜耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク＞
回転形成品とは、粉末状のポリエチレンを金型に投入、それを回転させながら、加熱・冷却する成形方法です。
主な特徴とメリットは、成形時に圧力を加えないため、残留応力が少なく耐衝撃性に優れています。
＜容量：2000Lタイプの詳細図＞
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＜用途＞
■農作業等における散水用、防除用として
■工事における作業用水として
≪スーパーローリータンク≫
・軽トラック・テーラーに横積み可能
・ロープ掛ができ、確実に固定
・紫外線に強い黒色品もあります。
注意事項
▲薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、
その他特殊な液体等をご使用の場合はお問い合わせください。
▲ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。
▲特にバルブ、ドレン口の水漏れがない事を確認してください。
▲タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
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・容量：2000Ｌ
・本体サイズ：長さ1,550×巾1,550×高さ1,200mm
・肉厚：7.6mm
・重量：81.4kg
・材質：ポリエチレン
・マンホール内径：380mm（内ネジ）
・メーカー：スイコー
※送料無料はお届け日が平日のみとなります。
日祭祝をご希望の場合は別途送料が発生いたし
ますので折り返しご連絡させていただきます。
※沖縄・北海道・各離島へのお届けには申し訳
ございませんが別途送料がかかりますので後日
ご連絡させていただきます。
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|メーカー直送品のため
|1週間以内
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