◆SALE/期間限定◆結婚式 宴会 2次会 演奏会 発表会 コンサート 卒業式 入学式 パーティー ダンス ナイトクラブ キャバ セレブ 人気 S M L XL ショートドレス ワンピース イベント ダンス 送料無料 Kamali 【2017AW】 ブラウス

＼お洒落なデザイン、上品質な生地を丁寧に縫製／

パーティー 2次会 演奏会 発表会 コンサート 宴会 イベントなど♪ カラー 画像を参考してください。 素 材 表面：ポリエステル レース

裏面：ポリエステル

デコ：ベルト サイズ Sサイズ：バスト80 ウエスト63.5 ヒップ86.5

Mサイズ：バスト85 ウエスト68.5 ヒップ91.5

Lサイズ：バスト90 ウエスト73.5 ヒップ96.5

XLサイズ：バスト95 ウエスト78.5 ヒップ101.5

XXLサイズ：バスト100 ウエスト84 ヒップ107 商品説明 スタイルを美しく魅せてくれるショートドレス。

華やかな装飾をあしらい、上質感漂う生地の1着です。

パーティー 披露宴 結婚式 二次会 演奏会 発表会にぴったりです。

【注意事項】

●商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう努めておりますがご使用のPCモニター設定や部屋の照明により多少、色の変化が感じられる場合がございます。 ●ご購入と在庫更新のタイミングにより、お買い求めいただいた商品が稀に欠品になる場合がございます。 ●お客様都合による返品・交換は基本的にお受けしておりませんが、商品到着後、万一商品に不良箇所がございましたら直ちにご連絡ください。

明らかな初期不良の場合は無償交換させていただきます。

（在庫が無い場合は返金での対応となる場合がございます。予めご了承ください。）



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