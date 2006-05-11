オークリー OAKLEY OO9315-09/ STRINGER サングラス [ギフト プレゼント ラッピング無料 お祝い 父の日 バレンタインデー クリスマス]

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風向・風速データ

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現在の風速（m/s） 現在の風向 瞬間風速（m/s） 瞬間風向
1.5 2.4 北北東
最大風速（m/s） 最大時風向 最大瞬間風速（m/s） 最大瞬間時風向
2.1 北北西 3.2 北北西

※ 風向・風速データは２分間隔で更新されています。

【凡例】

0（m/s）
0.1 ～ 1.9（m/s）
2.0 ～ 5.9（m/s）
6.0 ～ 10.9（m/s）
11.0 ～（m/s）

北東



南東



南西

西

北西


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1.5
（m/s）

お知らせ

  • マリーナ周辺の地理的な影響の為、東向き及び南向きの風は風向・風速計上では正確に反映されません アリーナ（ARENA） ジュニア スーパーフライバック DIS-7351WJ PNK （Jr） スピード FS LZRXハイウエストジャマー GW-SD75C52-KD。
    画面上では１～２m/sの風速でも、実際に海上では７～８m/s以上の強風が吹いていることもあります 【送料無料】 ミズノ mizuno ウエーブプロフェシー6 ノヴァJ1GC1717 メンズ ランニングシューズ。
    特に低気圧接近時の初期に吹く東風または南風にはご注意下さい エバニュー 得点板 Ｗ-2Ｎ 高さ148×幅125×奥行55ｃｍ EKE950 １台。
  • 本日よりマリーナ管理棟に設置してある風向風速計がインターネット上でご覧いただけるようになりましたので、
    各種レジャーにご活用下さい！（2006/5/11）
  • お気に入りに登録される場合は、必ずTOPページ（www.kashiwazaki-marine.jp）からお願いいたします 送料無料！ミズノメンズウオーキングシューズLD50 IVB1GC1624。。

各データの解説

「現在の風速」：前10分間の平均風速を「現在の風速」としています 【クーポン利用でさらにOFF!】TIMBUK2（ティンバック2） メッセンジャーバッグ_Transit_Briefcase_OS_トランジットブリーフケース(カジュアル/バッグ)。

「現在の風向」：前10分間の平均風向を「現在の風向」としています クイックシルバー QUIKSILVER ユニセックス デイパック SOMO EQYBP03392 【送料無料】SKINS スキンズ ボックス型バックパック 2017年FWモデル SRY7700。

「瞬間風速」：その時点での風速
※実際には2分間隔で更新されていますので表示されているのは2分前の風速です WESTBEACH PANTS カラー WHITE 【ウエストビーチ パンツ】【スノーボード ウェア】
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「瞬間風向」：その時点での風向
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「最大風速」：前10分間の平均風速中の最大値

「最大時風向」：前10分間の平均風速中の最大値時点での風向

「最大瞬間風速」：前10分間の瞬間風速中の最大値

「最大瞬間時風向」：前10分間の瞬間風速中の最大値時点での風向

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