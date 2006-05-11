オークリー OAKLEY OO9315-09/ STRINGER サングラス [ギフト プレゼント ラッピング無料 お祝い 父の日 バレンタインデー クリスマス]

各データの解説

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「瞬間風速」：その時点での風速

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2017-12-26



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「最大風速」：前10分間の平均風速中の最大値

「最大時風向」：前10分間の平均風速中の最大値時点での風向

「最大瞬間風速」：前10分間の瞬間風速中の最大値

「最大瞬間時風向」：前10分間の瞬間風速中の最大値時点での風向