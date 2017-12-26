GARAGE NOUVEAU レディース COATS & JACKETS 送料無料 Grey Full-length jacket Singer 正絹 桜

▲ ページの先頭へ 資料請求 体験入学
専門学校ならではの模擬授業でリアルな学校生活を体験しよう！
キャンパスツアーで学校全体の施設や実習室を見学していただいたり模擬授業で実際の授業の雰囲気を体験していただけます。
また在校生がしっかりサポートしますので、パンフレットには載っていない情報や学校生活の話も聞くことがでます。
もちろん何度でも参加可能なので違う科やイベントに合わせたリピートのご参加もお待ちしております
まずはお気軽にお問合せください！
本日 2017年 8月18日（金）以降10回分のスケジュールを表示しています。
|2017年
|8月
|19日 (土)
|体験入学・オープンキャンパス 面接対策セミナー
|20日 (日)
|体験入学・オープンキャンパス
特待生奨学金試験対策セミナー
|24日 (木)
|体験入学・オープンキャンパス
特待生奨学金試験対策セミナー
※ エアトラのみ開催
|26日 (土)
|体験入学・オープンキャンパス
※ 工学院のみ開催
|27日 (日)
|体験入学・オープンキャンパス 保護者説明会
|28日 (月)
|体験入学・オープンキャンパス
※ 2年生スペシャル
|9月
|3日 (日)
|体験入学・オープンキャンパス
特待生奨学金試験対策セミナー
|10日 (日)
|体験入学・オープンキャンパス 保護者説明会
|18日 (月)
|体験入学・オープンキャンパス
特待生奨学金試験対策セミナー
|24日 (日)
|体験入学・オープンキャンパス 面接対策セミナー
体験入学11:00～14:30 オープンキャンパス(午前)11:00～12:30 (午後)13:00～14:30
テクノスカレッジを知るには、まずは体験入学！
模擬授業でリアルな学校生活を体験しよう！
プロ仕様の機材を実際に操作してみよう！ 模擬授業で専門学校の授業を体験！ 少人数制だから丁寧に指導していきます！
体験入学参加者はランチにご招待。ランチを楽しみながら在校生とフリートーク。学校生活のリアルな話を聞くチャンス。もちろん無料です。
|体験入学（11:00-14:30）
|10:30〜
|受付開始
|11:00〜
|全体説明、施設見学
|12:00〜
|ランチタイム
|13:00〜
|模擬授業、学科説明
|14:30〜
|Q&A・個別入学相談
※ 遠方からお越しのみなさんへ、
ご連絡いただければ朝8時より控室をご用意いたします。
|オープンキャンパス
（午前コース11:00-12:30）
|10:30〜
|受付開始
|11:00〜
|全体説明、学科説明、施設見学、、Q&A、個別入学相談
|12:30
|終了
|オープンキャンパス
（午後コース13:00-14:30）
|12:30〜
|受付開始
|13:00〜
|全体説明、学科説明、施設見学、模擬授業
|14:30〜
|Q&A、個別入学相談
14:00～16:00
学校の特徴、授業内容、就職状況、入学手続き、学費納入、各種奨学金説明など保護者の方々にわかりやすくご説明させていただきます。保護者の方だけでの参加も、
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14:30～16:00
AO入学に関する疑問や
手続きに関してご説明します！
AO入学は学力だけではなく、人物面や将来の目標などを面接・課題を通して評価する選考方式です。AO入学のエントリー方法や、面接、課題、講座について詳しくご説明します。AO入学に興味のある方は、ぜひご参加ください。
14：30～16：00
学費免除が獲得できる
特待生奨学金試験対策セミナー！
本校入学選考を受けられた方全員がチャレンジできる特待生奨学金制度。筆記試験の結果と面接、書類選考の結果を総合して評価して奨学金（免除額）が決まります。その試験でいい点数を獲得してもらうための対策セミナーです。
14:30～16:00
入学＆就職試験合格を実現する「面接力」をUP！
入学試験・就職試験で重要視される「面接による評価」の具体的な評価ポイントを理解し 、そのポイントをアップさせるためのセミナーです。在校生によるデモンストレーションや模擬面接などで「面接力」を向上させます。
ランチを楽しみながら在校生とフリートーク。学校生活のリアルな話を聞くチャンス。もちろん無料です。
自分は何に向いているんだろう？受験方法は？など様々な相談・質問に各分野の教員が対応します。
体験入学・オープンキャンパス参加者には交通費を実費支給(上限1万円・3回まで)いたします。
保護者の方もご一緒にご参加頂くことが可能です。お気軽にご参加下さい。
※なお、、、保護者の方への交通費支給は行っておりません。何卒ご了承下さい。