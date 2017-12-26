GARAGE NOUVEAU レディース COATS & JACKETS 送料無料 Grey Full-length jacket Singer 正絹 桜

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専門学校ならではの模擬授業でリアルな学校生活を体験しよう！

キャンパスツアーで学校全体の施設や実習室を見学していただいたり模擬授業で実際の授業の雰囲気を体験していただけます。

また在校生がしっかりサポートしますので、パンフレットには載っていない情報や学校生活の話も聞くことがでます。

もちろん何度でも参加可能なので違う科やイベントに合わせたリピートのご参加もお待ちしております

まずはお気軽にお問合せください！

実施日一覧とスケジュール

本日 2017年 8月18日（金）以降10回分のスケジュールを表示しています。

2017年 8月 19日 (土) 体験入学・オープンキャンパス 面接対策セミナー 20日 (日) 体験入学・オープンキャンパス

特待生奨学金試験対策セミナー 24日 (木) 体験入学・オープンキャンパス

特待生奨学金試験対策セミナー ※ エアトラのみ開催 26日 (土) 体験入学・オープンキャンパス ※ 工学院のみ開催 27日 (日) 体験入学・オープンキャンパス 保護者説明会 28日 (月) 体験入学・オープンキャンパス ※ 2年生スペシャル 9月 3日 (日) 体験入学・オープンキャンパス

特待生奨学金試験対策セミナー 10日 (日) 体験入学・オープンキャンパス 保護者説明会 18日 (月) 体験入学・オープンキャンパス

特待生奨学金試験対策セミナー 24日 (日) 体験入学・オープンキャンパス 面接対策セミナー

ランチにご招待

ランチを楽しみながら在校生とフリートーク。学校生活のリアルな話を聞くチャンス。もちろん無料です。

Q&A・入学相談コーナー設置

自分は何に向いているんだろう？受験方法は？など様々な相談・質問に各分野の教員が対応します。

交通費支給制度

体験入学・オープンキャンパス参加者には交通費を実費支給(上限1万円・3回まで)いたします。

保護者の方へ

保護者の方もご一緒にご参加頂くことが可能です。お気軽にご参加下さい。

※なお、、、保護者の方への交通費支給は行っておりません。何卒ご了承下さい。