 >  >  > カルチャー フィット レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Elisa Sleeveless Button Up Dress with Twist Detail】Natural

カルチャー フィット レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Elisa Sleeveless Button Up Dress with Twist Detail】Natural 【RCP】 】 Boyfriend

カルチャー フィット レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Elisa Sleeveless Button Up Dress with Twist Detail】Natural 【RCP】 】 Boyfriend

ファイル、、またはディレクトリだけに chmod するシェルのメモ

ファイルの場合

find . -type f -print | xargs chmod 644

ディレクトリの場合

find . -type d -print | xargs chmod 755
スターをつけました

引用をストックしました

引用するにはまずログインしてください

引用をストックできませんでした。再度お試しください

限定公開記事のため引用できません。

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-2947