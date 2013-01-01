[スマホエントリーでポイント10倍 11/24 10:00～12/1 9:59]LIXIL/INAX 洗面化粧台 ピアラ サイド収納付化粧台本体 間口750mm 扉タイプ AR602N-755SYN● シングルレバーシャワー水栓 寒冷地仕様 「直送」 ＴＯＰ NWL-870WCアウトレット通販

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弊社では、お客さまの個人情報を、弊社および弊社の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
なお 、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

個人情報を利用する業務

○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託、年金信託、団体信託、財形信託、公益信託、特定贈与信託、証券信託、金銭債権信託、不動産信託、 担保権信託、知的財産権信託、動産信託等の信託業務
○信託契約代理業務、信託受益権売買等業務、相続・遺言業務、会計の監査、財産の取得・処分または賃借の代理事務、公社債もしくは株式の元利金または配当金の支払の取扱い業務、

、債権取立の代理事務、債務の履行、不動産の仲介・分譲・鑑定・管理等の併営業務
○その他銀行および信託銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱が認められる業務を含む）

利用目的

○金融商品、信託商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため
○法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品、信託商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
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○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
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○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため

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○各種リスク管理を適切に行うため
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○その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため

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