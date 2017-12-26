ライフイズグッド メンズ カジュアルパンツ ボトムス Mens Fleece Lounge Pant 14980 デニム はっぴ Pomegranate

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2017-12-26

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2017年11月7日(火)医薬バイオ特許研究班＆意匠・商標部会　合同会合
2017年9月28日(木)外国特許実務研究班
2017年9月21日(木)東京地区知財研究班９月定例会合
2017年9月21日(木)医薬バイオ特許研究班／判例研究班／特許実用新案部会 合同会合案内
2017年9月12日(火)判例研究班
2017年9月11日(月)国際部会＆特許・実用新案部会＆意匠・商標部会＆外国商標制度研究班共催※
2017年9月11日（月）ソフトウェア研究班
2017年9月6日(水）意匠実務研究班
ＫＴＫ夏季セミナー 2017 ※
2017年8月25日(金)親睦イベント「野球大会」
2017年8月24日(木)判例研究班
2017年8月24日(木)東京地区知財研究班８月定例会合
2017年7月31日(月)訴訟実務部会※
2017年7月27日(木)商標審判決研究班
2017年7月26日(水)東京地区知財研究班　７月特別会合
2017年7月24日(月)判例研究班・外国特許実務研究班　合同会合

「※印」のある会合は、日本弁理士会の継続研修として申請中または申請準備中です。


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2017年8月17日
HP更新情報（会合等案内：1件）
2017年8月15日
HP更新情報（会合等案内：3件）
2017年7月26日
HP更新情報（会合等案内：2件）
2017年7月24日
2017年度　夏季セミナーのお知らせ（申込み受付開始！）
2017年7月12日
HP更新情報（会合等案内：4件）
2017年6月15日
HP更新情報（会合案内：1件）
2017年6月13日
HP更新情報（会合案内：1件）
2017年6月12日
HP更新情報（会合案内：2件）
2017年6月 5日
HP更新情報（会合案内：4件）
2017年5月12日
HP更新情報（会合案内：1件）

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