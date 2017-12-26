【期間限定！最大500円オフクーポン配布中！】アイアン 壁飾り トラディシオン 壁飾り24型 BEP-24 YKKap 南欧風 壁飾りシリーズ 送料無料 ▲ バルコニー ＮＣＳ‐５４シリーズ



健康保険法で定められた料金で、計算いたします。

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入院中、日用品の購入などにかかる費用について、患者さまご本人での管理が困難な場合には、

病院で日用品費をお預かりして、購入を代行することもできます。

なお、お預かりしたお金は個人別にお小遣い台帳を作成し、使途と収支を管理いたします。



特別病室をご希望の際は有料となりますので、 、詳しくは受付におたずねください。