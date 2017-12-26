【期間限定！最大500円オフクーポン配布中！】アイアン 壁飾り トラディシオン 壁飾り24型 BEP-24 YKKap 南欧風 壁飾りシリーズ 送料無料 ▲ バルコニー ＮＣＳ‐５４シリーズ

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病状に応じた治療・看護・ケアを提供するために、
精神科急性期治療病棟・精神一般病棟・精神療養病棟と、病棟を機能分化しています。
病室は個室が多く、治療環境を患者さま・ご家族にお選びいただけます。
入院となられた場合、保険証と、ご本人または保護者の印鑑をお持ちください。
入院中に連絡先、被保険者証などが変更になった場合は、ご連絡ください。
 
健康保険法で定められた料金で、計算いたします。

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入院中、日用品の購入などにかかる費用について、患者さまご本人での管理が困難な場合には、
病院で日用品費をお預かりして、購入を代行することもできます。
なお、お預かりしたお金は個人別にお小遣い台帳を作成し、使途と収支を管理いたします。

特別病室をご希望の際は有料となりますので、

、詳しくは受付におたずねください。
 
下着、

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投稿日 2017-12-26
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、普段着、洗面用具一式（タオル・歯ブラシ・プラスチック製のコップなど）、スリッパ、運動靴などです。
他にご希望の品がございましたら、病棟看護師へおたずねください。
なお、貴重品、ライター、かみそりなどのお持ち込みは、お断りさせていただいております。

面会時間は、原則として午前10時から午後７時までとなっております。
親族以外の方の面会は、保護者の同意を得てから、お越しください。
症状・治療・検査などの事情により、やむを得ずご遠慮願うことがあります。その際は主治医、看護師が説明いたします。

入院中の電話は、病棟に設置されている公衆電話をご利用ください。手紙やはがきによる通信は、自由です。

入院中の外出・外泊は、治療の一環です。お気軽にご相談ください。

病院内売店にて、洗面用具、スリッパ、靴下、下着、菓子などの購入ができます。
  患者さまの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立ち合いのもとで、患者さまに開封していただき、その異物は病院がお預かりすることがあります。
電話や面会については、医師が症状や治療に応じて制限する場合もありますが 、人権を擁護する行政機関の職員やとの電話・面会は、制限されません。
  患者さまが、当院では診療できない疾病にかかられた場合は、他の医療機関を受診していただくことになります。
ご家族のご協力を、、、お願いいたします。


４床室


浴室
個室


ヘリカルCT
各部屋に洗面・トイレが設置されています

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