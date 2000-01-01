送風機 昭和 電動送風機 汎用シリーズ(0.04kW) SB202 4547422105778 環境改善機器 2×30m ５０Ｌ （積水テクノ）の人気アイテム紹介

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製品型番・品番
◆品番：SB202
特長・用途
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●印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機。
●バーナー、熱風発生機、クリーニング機械。
●温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風。
仕様
●電源(V):三相200
●最大風量([[立米]]/min)50/60Hz:2.2/2.6
●最大静圧(kPa)50/60Hz:0.47/0.66
●吐出口外径(mm):49
●出力(kW):0.04
●標準消費電力料金:0.54円/h
●ファン形状:ターボ
●50/60Hz兼用
●耐熱型・・・お問い合わせください。
材質・仕上・セット内容/付属品



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お好きなタイプをお選び下さい。



自転車

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株式会社イベント21│〒639-0243 奈良県香芝市藤山1丁目3-15│Tel 0745-77-6882│Fax 0745-77-6981
【東京支店】　〒114-0014 東京都北区田端5丁目14-13
【神奈川支店】　〒223-0061　神奈川県横浜市港北区日吉5丁目23-50
【大阪支店】　〒533-0013　大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目1-9
カスタマーサービスセンター 0120-021-218 受付：月～金 9:00-20:30/土日祝 9:00-17:00
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