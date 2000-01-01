送風機 昭和 電動送風機 汎用シリーズ(0.04kW) SB202 4547422105778 環境改善機器 2×30m ５０Ｌ （積水テクノ）の人気アイテム紹介

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製品型番・品番
◆品番：SB202
特長・用途
●高度な流体技術により、小型・軽量化を図り、相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。
●印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機。
●バーナー、熱風発生機、クリーニング機械。
●温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風。
仕様
●電源(V):三相200
●最大風量([[立米]]/min)50/60Hz:2.2/2.6
●最大静圧(kPa)50/60Hz:0.47/0.66
●吐出口外径(mm):49
●出力(kW):0.04
●標準消費電力料金:0.54円/h
●ファン形状:ターボ
●50/60Hz兼用
●耐熱型・・・お問い合わせください。
材質・仕上・セット内容/付属品
|1- 6日で出荷予定 (土日祝・大型連休除く)
お好きなタイプをお選び下さい。