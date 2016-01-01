即納！Callaway 2017年 限定 Stylish Stand 17 JM (キャロウェイ　スタイリッシュ　スタンドキャディバッグ）【商品】 【送料無料】 コート 【スーパーセール開催中】

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入学申込書に必要な事項を記入し、
必要な持ち物と一緒に受付まで提出してください。

※ 申し込み時には、視力検査を行いますので、必ずご本人がお越しください。

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入学申込書

運転免許証

お持ちの方のみご用意ください。

住民票

  • 本籍地が記載されている3ヶ月以内発行のもの。
  • ・運転免許証をお持ちの方は、住民票をお持ちいただく必要はありません。
  • ・運転免許証をお持ちの方でも、IC免許証の暗証番号をお忘れの場合は、住民票をお持ち下さい。（但し、二輪コース、二種コースご入学の方は不要）

証明写真（3cm x 2.4cm）

６ヶ月以内に撮影された無帽、無背景、正面向きのもの。普通車コースは４枚、二輪車コースは３枚ご用意ください。当スクールで撮っていただくことも可能です。（有料）

認め印

入学願書に押印して頂きます。

眼鏡またはコンタクト

視力検査を行いますので必要な方はご用意ください。

教習料金

コース・料金」はこちら。

本人確認書類

学生証、

、保険証、外国人登録証明証、健康保険の被保険者証（健康保険証）、住民基本台帳カード、パスポート、官公庁が法令に基づき交付した免許証・許可証または資格証明書（薬剤師免許証、等）。ただし 、現に運転免許証をお持ちの方は必要ありません。

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年齢

誕生日の約1ヶ月前から教習を開始できます。
・普通自動車…満18歳以上の方。
・普通二輪車…満16歳以上の方。
・大型二輪車…満18歳以上の方。

視力

片眼視力がそれぞれ0.3以上、両眼で0.7以上。
裸眼で視力の足りない方は、メガネ、、、コンタクトなどをお持ちください。

色彩識別

青・赤・黄色の識別ができること。

その他

自動車の運転に著しく不適当な身体的欠陥のない方。

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