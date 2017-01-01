オンリープレイ Tシャツ レディース Only Play Dip Curved Hem Training T-Shirt エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド トレーニング ブラウス Vintage Coating

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日本のお辞儀には、その目的によって次の3つの種類があり、それぞれに適した角度があります。



●会釈

目的：廊下ですれ違うときの挨拶など

角度：上体を腰から15度前へ傾ける

視線：2～3m先



●敬礼

目的：一般的な挨拶、出迎え、見送りなど

角度：上体を腰から30度前へ傾ける

視線：1.5～2m先



●最敬礼

目的：重要な相手への挨拶、依頼、謝罪、感謝など

角度：上体を腰から45度前へ傾ける

視線：1m先



面接では、入退室時などの「失礼致します」のときには30度の敬礼、「ありがとうございました」「よろしくお願い致します」といったお礼やお願いのときには45度の最敬礼を使います。



美しいお辞儀の仕方は、次のようになります。





①起立の姿勢を作ります(正しい姿勢をキープ ～前編～を参照)。



②相手の目を見て、言葉(「失礼致します」「ありがとうございました」など)を述べます。



③上体を腰から折ります。

手の位置は、男性はズボンのラインに沿って体の横に伸ばし、女性は体の前で右手を下(右手前と言います)にして重ねます。

男女ともに、指先までしっかり伸ばします。



女性は 、デパートの店員のように重ねた手の位置が高いと不自然なので、自然に下に手を伸ばして無理のない位置で重ねましょう。



④頭を下げた状態で一旦止まります。



⑤ゆっくりと上体を起こします。



※頭を下げるときは少し速く、下で必ず一度止まってから、ゆっくりと起こします。

「1」で頭を下げて止まり、「2、

、3」で起こす感じで、ゆっくり「1、2、3」と数えるとわかりやすいでしょう。美しいお辞儀のポイントはことです。背筋やひざが曲がらないように気を付けましょう。また、顔を上げたままでなく、あごを引いてきちんと目線を落とすことも重要です。以上、

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、『お辞儀の角度』でした。

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