DDK（第一電子工業） ［D/MS3102A28-20P（D190）-F］ 丸型 MSコネクタ（ボックスレセプタクル/フロントガスケット付）D/MS3102A（D190）-Fシリーズ 防水・防滴タイプ （5個入） D/MS3102A2820PD190F [A170809] 運搬車 【秋冬に花が咲く木】【人気急上昇】

SKELETON...
価格：3,059円（税込、送料別）
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●D/MS（D190）はD/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防滴タイプのプラグです。
●サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最適です。
●形状：オス
|入荷次第出荷致します。