シマノ(SHIMANO) XEFO　WIND　STOPPER　OPTIMAL　Jacket　JA-290Q　L　プラチナ PRO ドライバー （ルーメナー）

未経験の方、フリーター、高校生、専門学生、大学生、主婦（夫）の方など 元気で明るい方なら、みんな大歓迎です！
|募集職種
|アルバイト、パート
|時給
|
|最寄駅
|JR八戸線 JR本八戸駅より750m
|勤務地
|青森県八戸市八日町1-1 ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ八戸1F 地図
|仕事内容
|【フロア】ご案内からオーダー・商品提供など接客業務全般
笑顔と元気で感じの良い接客をお願いします。未経験でも感じの良い
接客方法を丁寧に教えます！みんなで楽しく働こう！！
【キッチン】食材の仕込みから調理・盛りつけまでの調理全般
お客様を元気にするためのおいしい料理作りをお願いします。未経験でも
おいしい商品の調理方法を伝授します！あなたも親子丼マスターになろう！
【清掃】店頭のゴミ拾い・床掃除・窓ふきなど清掃業務全般
お客様が清潔な空間で食事するための清掃をお願いします。
キレイなお店のほうが働くみんなも気持ち良く働けますよね！
|勤務時間
|1日3時間、週2日からＯＫのシフト制！
|経験 、、資格
|未経験ＯＫ！ 飲食経験が無くても大丈夫です！
学生・フリーター・主婦（夫）歓迎！キッチン経験者は大歓迎！
|待遇、福利厚生
|給制度/食事補助/制服貸与/社員登用あり/優待券支給あり
|応募先
|なか卯 八戸八日町店
|応募方法
|■応募ボタンから24時間受付。備考欄にご希望の曜日･時間、
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