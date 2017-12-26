【ハラックス】マキ太郎 DR-100F φ8.5mmホース100m巻用 SCD351056022140HA06HP765 他メーカー同梱不可】 出力軸中実モータ付

2017-12-26
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五つ星の作家たち
本展は、「クインテット」（五重奏）と題し、約20年間の継続的な作品発表実績があり、将来有望な5人の作家たちを紹介するシリーズ企画 第3弾で、川城夏未、木村佳代子、橋本トモコ、堀由樹子、横溝美由紀の近作・新作約70点を展示します。
第1回、第2回のテーマは「風景」、第3回の本展テーマは「自然」です。5人の作家たちは、都会に生まれ育ち暮らしながら憧憬の念と共に「自然」を見つめ、取り囲む環境を手掛かりに制作しています。それらは写実的に描写する作品というよりも、日常接する「自然」に自らの記憶や思考を重ね、豊かな感性と個性で形象化する作品と言えます。
私たちと同時代に制作された5人の絵画の前に佇むことで、私たちの心に奏でられる各々の五重奏は、爽やかな「残響」としてしばらく留まることでしょう。
※本展覧会は展示室内での作品撮影が可能です。
（収蔵品コーナーは撮影不可です。）
＜ご注意＞
・他のお客様を撮影することはご遠慮ください。
・フラッシュ・三脚の使用はご遠慮ください。
・撮影された作品写真は、非営利目的でのみお使いいただけます。
休館日に貸切の美術館で、ボランティアガイドと対話をしてみませんか？
作品解説を聞くのではなく、参加者が作品を見て、感じ 、、思うことを話しながら楽しむ参加型の作品鑑賞会です。
※休館日のため、ミュージアムショップの利用はできません。
1月23日までに、下記「お問い合わせは、こちら」をクリックし、所定の欄に「氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス」等必要事項を入力し、「お問合せ内容欄」に「クインテットⅢ展トーク・アート参加希望 と 人数・各年齢」を入力の上送信ください。
ハガキに「郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、人数・各年齢」をご記入のうえ、、1月23日必着で下記宛にお申込みください。
|川城夏未
《あまつぶもっていって》2014年
油彩・キャンバス
162×194cm
|木村佳代子
《Birth》2014年
アクリル・麻紙・パネル
162×130.3cm
|橋本トモコ
《明日の幻想－オシロイバナ》2016年
油彩・白亜地・綿布・パネル
145.5×145.5cm
|堀由樹子
《森の午後》2016年
油彩・キャンバス
116.7×91cm
|横溝美由紀
《blank map F008.026.2016》2016年
油彩・キャンバス
38×45.5㎝