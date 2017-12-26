【ハラックス】マキ太郎 DR-100F φ8.5mmホース100m巻用 SCD351056022140HA06HP765 他メーカー同梱不可】 出力軸中実モータ付

本展は、「クインテット」（五重奏）と題し、約20年間の継続的な作品発表実績があり、将来有望な5人の作家たちを紹介するシリーズ企画 第3弾で、川城夏未、木村佳代子、橋本トモコ、堀由樹子、横溝美由紀の近作・新作約70点を展示します。

第1回、第2回のテーマは「風景」、第3回の本展テーマは「自然」です。5人の作家たちは、都会に生まれ育ち暮らしながら憧憬の念と共に「自然」を見つめ、取り囲む環境を手掛かりに制作しています。それらは写実的に描写する作品というよりも、日常接する「自然」に自らの記憶や思考を重ね、豊かな感性と個性で形象化する作品と言えます。

私たちと同時代に制作された5人の絵画の前に佇むことで、私たちの心に奏でられる各々の五重奏は、爽やかな「残響」としてしばらく留まることでしょう。

※本展覧会は展示室内での作品撮影が可能です。

（収蔵品コーナーは撮影不可です。）

＜ご注意＞

・他のお客様を撮影することはご遠慮ください。

・フラッシュ・三脚の使用はご遠慮ください。

・撮影された作品写真は、非営利目的でのみお使いいただけます。

